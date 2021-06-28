Жителей Москвы предупредили о "суперливне"

В понедельник, 28 июня, Москву накроет "суперливень", который принесёт до 70% месячной нормы осадков. Об этом рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА "Новости".

"Москва сегодня окажется в самом центре волнового и очень активного циклона. По моим оценкам, местами в Москве и по области может выпасть до 35–50 миллиметров осадков, что составляет почти 70% месячной нормы. Самый опасный период — это вечерние часы с 15:00 до 21:00", — отметил синоптик.

Кроме того, по словам Тишковца, горожан ожидает шквалистый ветер до 15–20 метров в секунду, а местами — и до 21–26 метров в секунду, возможен град. Он также добавил, что есть вероятность подтоплений в низинных формах рельефа и там, где будут проблемы с ливнёвками и инженерными коммуникациями.

В связи с ухудшениями погодных условий Департамент торговли и услуг Москвы просит все летние рестораны и кафе принять соответствующие меры: укрепить конструкции, своевременно закрыть зонты и веранды.