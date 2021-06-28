Жителей Москвы предупредили о "суперливне"
По словам синоптиков, столица окажется в самом центре волнового и очень активного циклона. Кроме того, в городе ожидаются шквалистый ветер и град.
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В понедельник, 28 июня, Москву накроет "суперливень", который принесёт до 70% месячной нормы осадков. Об этом рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА "Новости".
"Москва сегодня окажется в самом центре волнового и очень активного циклона. По моим оценкам, местами в Москве и по области может выпасть до 35–50 миллиметров осадков, что составляет почти 70% месячной нормы. Самый опасный период — это вечерние часы с 15:00 до 21:00", — отметил синоптик.
Кроме того, по словам Тишковца, горожан ожидает шквалистый ветер до 15–20 метров в секунду, а местами — и до 21–26 метров в секунду, возможен град. Он также добавил, что есть вероятность подтоплений в низинных формах рельефа и там, где будут проблемы с ливнёвками и инженерными коммуникациями.
В связи с ухудшениями погодных условий Департамент торговли и услуг Москвы просит все летние рестораны и кафе принять соответствующие меры: укрепить конструкции, своевременно закрыть зонты и веранды.
Ранее Лайф рассказывал, что накануне после рекордной жары на Москву обрушился ураганный ветер с дождём. В связи с этим городские службы были переведены в режим повышенной готовности.
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