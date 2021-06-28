Правительство выделило более 46 млрд рублей на новые пособия беременным и родителям-одиночкам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 46,6 миллиарда рублей из резервного фонда правительства на выплату новых пособий беременным женщинам и родителям, которые воспитывают детей в одиночку. Об этом сообщается на сайте кабмина. Отмечается, что оформить такие выплаты можно с 1 июля, в том числе на портале госуслуг.

"По поручению президента с 1 июля в России вводятся два новых пособия, которые назначаются с учётом размера дохода семьи. Во-первых, это специальные выплаты женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках беременности. <...> Во-вторых, специальные выплаты назначены детям от 8 до 17 лет, которые растут в неполных малообеспеченных семьях", — отмечается в сообщении.

Так, будущие мамы, которые находятся в трудной финансовой ситуации, до рождения ребёнка будут ежемесячно получать около 6,3 тысячи рублей — 50% прожиточного минимума по региону. В текущем году такая поддержка будет оказана более 400 тысячам женщин, на эти цели направят свыше десяти миллиардов рублей. А мамы и папы, которые воспитывают детей в одиночку, смогут получить пособия в размере около 5,5 тысячи на ребёнка. Уточняется, что до конца 2021 года их будут получать одинокие родители более чем одного миллиона детей. На эти цели выделят свыше 36 миллиардов рублей.

"Такие выплаты — адресная помощь тем, кто оказался в сложном материальном положении. Чтобы помогать таким семьям, правительство продолжит выстраивать систему социального казначейства", — напомнил Мишустин.