Лавров раскритиковал действия США в адрес РФ после саммита Путина и Байдена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что заявления, поступающие из США после встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве, не совсем соответствуют той позиции, которую Америка занимала на встрече глав двух государств. Об этом глава МИД РФ написал в своей статье в газете "Коммерсант" и журнале "Россия в глобальной политике".

Лавров отметил, что результатом диалога на саммите президентов стали договорённость о начале предметного диалога о стратегической стабильности — "при важнейшей констатации недопустимости ядерной войны", а также достижение понимания в вопросе целесообразности консультаций по кибербезопасности, деятельности дипмиссий и судьбе отбывающих наказание граждан РФ и США. При этом Путин чётко обозначил, что результат на всех направлениях может быть только в том случае, если страны найдут обоюдоприемлемый баланс интересов.

"Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, стали напористо транслировать прежние установки: мол, мы Москве "указали, предупредили, выдвинули требования". Причём все эти "предупреждения" стали сопровождаться угрозами: если Москва "в течение нескольких месяцев" не примет изложенные ей в Женеве "правила игры", то будет подвержена новому давлению", — отметил глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что необходимо на деле посмотреть, как пойдут упомянутые консультации, однако озвученная сразу после саммита прежняя "заскорузлая" позиция Вашингтона весьма показательна.