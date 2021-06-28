НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лавров раскритиковал действия США в адрес РФ после саммита Путина и Байдена

Глава МИД РФ отметил, что диалог двух президентов завершился договорённостью о запуске предметного диалога о стратегической стабильности, а также обсуждением по многим другим вопросам. Однако после завершения саммита со стороны Вашингтона стали звучать прежние установки.

28 июня, 05:18
<p>Фото © LIFE </p>

Фото © LIFE

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что заявления, поступающие из США после встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве, не совсем соответствуют той позиции, которую Америка занимала на встрече глав двух государств. Об этом глава МИД РФ написал в своей статье в газете "Коммерсант" и журнале "Россия в глобальной политике".

Лавров отметил, что результатом диалога на саммите президентов стали договорённость о начале предметного диалога о стратегической стабильности — "при важнейшей констатации недопустимости ядерной войны", а также достижение понимания в вопросе целесообразности консультаций по кибербезопасности, деятельности дипмиссий и судьбе отбывающих наказание граждан РФ и США. При этом Путин чётко обозначил, что результат на всех направлениях может быть только в том случае, если страны найдут обоюдоприемлемый баланс интересов.

"Не успев родиться, была похоронена": Лавров прокомментировал провал инициативы о саммите Россия – ЕС

"Не успев родиться, была похоронена": Лавров прокомментировал провал инициативы о саммите Россия – ЕС

"Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, стали напористо транслировать прежние установки: мол, мы Москве "указали, предупредили, выдвинули требования". Причём все эти "предупреждения" стали сопровождаться угрозами: если Москва "в течение нескольких месяцев" не примет изложенные ей в Женеве "правила игры", то будет подвержена новому давлению", — отметил глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что необходимо на деле посмотреть, как пойдут упомянутые консультации, однако озвученная сразу после саммита прежняя "заскорузлая" позиция Вашингтона весьма показательна.

Лавров обвинил Запад в страхе к диалогу с теми, кто не поддакивает

Лавров обвинил Запад в страхе к диалогу с теми, кто не поддакивает

Ранее глава МИД РФ заявил о "подпевании" ЕС "заскорузлой" позиции США по России. По мнению министра, суть позиции Запада сводится в готовности к нормализации отношений, но при условии другого поведения России.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Не успев родиться, была похоронена": Лавров прокомментировал провал инициативы о саммите Россия – ЕС

сегодня в 04:46

Названы цели авиаударов США на границе Ирака и Сирии

сегодня в 03:52

В Китае заявили, что верят в успешное развитие России под руководством Путина

сегодня в 02:03

В Москве по делу о крупном мошенничестве арестовали трёх офицеров авиации ФСБ

сегодня в 05:49

Врач рассказал о серьёзной проблеме, на которую может указывать дневная сонливость

сегодня в 04:52

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1