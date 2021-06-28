Лавров раскритиковал действия США в адрес РФ после саммита Путина и Байдена
Глава МИД РФ отметил, что диалог двух президентов завершился договорённостью о запуске предметного диалога о стратегической стабильности, а также обсуждением по многим другим вопросам. Однако после завершения саммита со стороны Вашингтона стали звучать прежние установки.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что заявления, поступающие из США после встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве, не совсем соответствуют той позиции, которую Америка занимала на встрече глав двух государств. Об этом глава МИД РФ написал в своей статье в газете "Коммерсант" и журнале "Россия в глобальной политике".
Лавров отметил, что результатом диалога на саммите президентов стали договорённость о начале предметного диалога о стратегической стабильности — "при важнейшей констатации недопустимости ядерной войны", а также достижение понимания в вопросе целесообразности консультаций по кибербезопасности, деятельности дипмиссий и судьбе отбывающих наказание граждан РФ и США. При этом Путин чётко обозначил, что результат на всех направлениях может быть только в том случае, если страны найдут обоюдоприемлемый баланс интересов.
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"Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, стали напористо транслировать прежние установки: мол, мы Москве "указали, предупредили, выдвинули требования". Причём все эти "предупреждения" стали сопровождаться угрозами: если Москва "в течение нескольких месяцев" не примет изложенные ей в Женеве "правила игры", то будет подвержена новому давлению", — отметил глава МИД РФ.
Лавров подчеркнул, что необходимо на деле посмотреть, как пойдут упомянутые консультации, однако озвученная сразу после саммита прежняя "заскорузлая" позиция Вашингтона весьма показательна.
Ранее глава МИД РФ заявил о "подпевании" ЕС "заскорузлой" позиции США по России. По мнению министра, суть позиции Запада сводится в готовности к нормализации отношений, но при условии другого поведения России.
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