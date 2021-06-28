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В Москве по делу о крупном мошенничестве арестовали трёх офицеров авиации ФСБ

Отмечается, что военных обвиняют в хищении почти 63,5 миллиона рублей. Речь идёт о контрактах, которые заключались в 2017–2019 годах между УА ФСБ и компанией "Асстрой", занимающейся поставкой различной техники и оборудования.

28 июня, 05:49
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

В Москве арестовали трёх офицеров 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 235-й Гарнизонный военный суд, который и вынес это решение.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Юрию Кравченко, Артёму Сохину и Сергею Романову на срок два месяца", — сообщил собеседник агентства.

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В суде, однако, не уточнили иных данных в отношении арестованных. Но, как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, Кравченко занимает должность начальника 6-го отдела УА ФСБ, Сохин является его заместителем, а Романов — один из офицеров этого подразделения. Отмечается, что всем троим было предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

В публикации газеты "Коммерсант" уточняется, что военнослужащие проходят по делу, связанному с хищением 63 499 600 рублей. Речь идёт о контрактах, заключённых в 2017–2019 годах между УА ФСБ и ООО "Асстрой", которое занимается поставкой различной техники и оборудования воинским частям, в частности расположенным в Ставрополе подразделениям погранвойск.

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Так, ООО "Асстрой" должно было поставить и установить в Воркуте сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов, используемых для нужд авиации ФСБ, но эти обязательства не были выполнены. По делу также проходит предприниматель Вазген Бабаханян. В публикации газеты отмечается, что обвиняемые не признают вину и утверждают, что все обязательства по госконтракту были исполнены в срок.

Ранее Лайф сообщал, что замдиректора департамента Минобрнауки задержали в рамках дела о мошенничестве. Его коллеги рассказали, что с профессиональной деятельностью на нынешнем месте работы это никак не связано.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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