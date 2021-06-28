Работодатели в РФ оценили готовность повысить зарплаты сотрудникам

Свыше трети работодателей (36%) планируют повысить зарплаты сотрудникам во втором полугодии 2021 года. Об этом говорится в исследовании сервиса "Работа.ру".

По результатам опроса выяснилось, что 62% респондентов не собираются менять зарплаты в своих компаниях в этом году, ещё 2% планируют понизить их. При этом свыше половины участников исследования (54%) отметили, что уже повышали зарплаты сотрудникам в этом году. Пока не увеличивало выплаты 43% опрошенных, а 3% респондентов и вовсе заявили, что зарплаты снизились.

Также в ходе опроса выяснилось, что в большинстве случаев прибавка была до 10% от размера зарплаты. На 10–30% денежные выплаты обычно повышают 36% компаний. Ещё 3% опрошенных работодателей рассказали, что в их компании повышение часто составляет 30–50%, и только 1% респондентов повышают зарплаты в полтора-два раза.

Всего в опросе приняли участие свыше тысячи представителей компаний из всех округов России.