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Работодатели в РФ оценили готовность повысить зарплаты сотрудникам

Некоторые уже увеличивали оклад своих работников в текущем году, а другие — только собираются это сделать. При этом в некоторых компаниях успели уменьшить денежные выплаты.

28 июня, 06:32

Фото © Pixabay

Свыше трети работодателей (36%) планируют повысить зарплаты сотрудникам во втором полугодии 2021 года. Об этом говорится в исследовании сервиса "Работа.ру".

По результатам опроса выяснилось, что 62% респондентов не собираются менять зарплаты в своих компаниях в этом году, ещё 2% планируют понизить их. При этом свыше половины участников исследования (54%) отметили, что уже повышали зарплаты сотрудникам в этом году. Пока не увеличивало выплаты 43% опрошенных, а 3% респондентов и вовсе заявили, что зарплаты снизились.

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Также в ходе опроса выяснилось, что в большинстве случаев прибавка была до 10% от размера зарплаты. На 10–30% денежные выплаты обычно повышают 36% компаний. Ещё 3% опрошенных работодателей рассказали, что в их компании повышение часто составляет 30–50%, и только 1% респондентов повышают зарплаты в полтора-два раза.

Всего в опросе приняли участие свыше тысячи представителей компаний из всех округов России.

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Ранее были названы регионы РФ с самыми состоятельными семьями. Рейтинг составлялся из расчёта денежного остатка после минимальных затрат семейства. Основанием стала статистика по зарплатам.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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