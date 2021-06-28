В Румынии призвали к расширению военного присутствия США в Чёрном море для "сдерживания" РФ
В Минобороны страны отметили, есть возможность "развернуть как можно больше американских войск" в государстве. В Бухаресте подчеркнули, что поддерживают ротационное присутствие военных США, и выразили надежду, что в скором времени пройдут двусторонние обсуждения для выяснения деталей этого вопроса.
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В Бухаресте выступили за увеличение численности войск США и коалиции для "сдерживания" России в регионе Чёрного моря. Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в беседе с изданием Washington Examiner.
"На нашей территории есть структуры НАТО, некоторые подразделения командования и управления, проводятся (двусторонние и многосторонние. — Прим. Лайфа) военные учения, но нам нужно больше присутствия союзников, включая присутствие США на местности. Многое было сделано в вопросе присутствия союзников на суше, на море и в воздухе. Я думаю, что нам нужно больше (военных. — Прим. Лайфа), чтобы эффективно сдерживать Россию в регионе", — сказал он.
При этом глава Минобороны Румынии Николае Чукэ считает, что есть возможность "развернуть как можно больше американских войск" в государстве. Он подчеркнул, что его страна поддерживает ротационное присутствие войск США, и выразил надежду, что в скором времени пройдут двусторонние обсуждения для выяснения деталей этого вопроса.
Напомним, что в Чёрном море силы Минобороны РФ начали наблюдение за американским эсминцем Ross. До этого в МО назвали "эпическим фиаско" провокацию британского эсминца Defender у берегов Крыма, где в районе мыса Фиолент российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна.
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