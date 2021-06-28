В Румынии призвали к расширению военного присутствия США в Чёрном море для "сдерживания" РФ

В Бухаресте выступили за увеличение численности войск США и коалиции для "сдерживания" России в регионе Чёрного моря. Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в беседе с изданием Washington Examiner.

"На нашей территории есть структуры НАТО, некоторые подразделения командования и управления, проводятся (двусторонние и многосторонние. — Прим. Лайфа) военные учения, но нам нужно больше присутствия союзников, включая присутствие США на местности. Многое было сделано в вопросе присутствия союзников на суше, на море и в воздухе. Я думаю, что нам нужно больше (военных. — Прим. Лайфа), чтобы эффективно сдерживать Россию в регионе", — сказал он.