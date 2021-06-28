Рябков перечислил темы для стратегического диалога с США

На предстоящих переговорах по стратегической стабильности между Россией и США основными темами для обсуждения станут космос и военные доктрины. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА "Новости".

Рябков отметил, что на состоявшейся межведомственной видеоконференции американские коллеги акцентировали своё внимание на теме космического мусора. Россия же, по словам дипломата, выступает за "более широкий охват" вопросов космоса на предстоящих переговорах.

"Но помимо этого будет, видимо, необходимо отдельно обсуждать доктрины, доктринальные вопросы, как это было при прежней администрации. Ну, а остальные темы, они разбиваются: стратегические наступательные, стратегические оборонительные [вооружения]", — добавил замминистра.