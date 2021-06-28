Германия отказалась считать вакцинированными привитых "Спутником V"
Официальный Берлин предупредил, что так будет продолжаться до тех пор, пока препарат не будет допущен для использования в ЕС.
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Власти Германии не будут признавать вакцинированными от коронавируса привитых российской вакциной "Спутник V" до тех пор, пока препарат не будет допущен для использования в ЕС. Об этом заявил на брифинге в понедельник представитель немецкого Минздрава.
"В принципе, ситуация такова, что только допущенные здесь, в ЕС, вакцины действительно имеют такой допуск и признаются", — приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось о грядущем ужесточении ограничений для приезжающих из России в Германию. Такое решение официальный Берлин принял из-за ухудшения ситуации с коронавирусом внутри страны. Планируется, что теперь приезжающие должны будут находиться на обязательном двухнедельном карантине без возможности досрочно его завершить. Кроме того, Берлин намерен временно приостановить авиационное и наземное сообщение с Россией.
Напомним, что за минувшие сутки в России выявили 21 650 новых случаев заражения коронавирусом. Число заразившихся за всё время достигло 5 472 941. По количеству новых случаев ковида лидирует Москва с 7246 пациентами. Далее следуют Московская область — 2722 и Санкт-Петербург — 1335 новых случаев.
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