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Опубликован рейтинг самых популярных ноутбуков у россиян

В июне спрос на них вырос в полтора раза. В рейтинг наиболее покупаемых ноутбуков попали устройства стоимостью от 33 до 65 тысяч рублей.

28 июня, 12:02
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Наибольшей популярностью среди российских покупателей пользуются ноутбуки от производителей ASUS, MSI, HP, Lenovo и Huawei. К такому выводу пришли эксперты "AliExpress Россия" после того, как проанализировали продажи этого товара от зарубежных и российских продавцов с начала 2021 года.

Согласно исследованию, которое оказалось в распоряжении Лайфа, россияне готовы потратить на покупку ноутбука от 33 до 65 тысяч рублей. Чаще всего покупатели выбирают модели, у которых есть 8–16 Гб оперативной памяти и от 256 до 512 Гб встроенной.

Самые популярные модели ноутбуков от российских продавцов:

  1. Ноутбук игровой ASUS TUF Gaming FX505DT-HN507T
  2. Игровой ноутбук MSI GF63
  3. Ноутбук HP 15s-fq1081ur
  4. Ноутбук Huawei Matebook D 15
  5. Lenovo Legion 5 15ARH05
  6. Ноутбук Honor Magicbook X14
  7. Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15API
  8. Ноутбук Honor MagicBook Pro R5
  9. Ноутбук Huawei Matebook D 14
  10. Игровой ноутбук Machenike T58-VASR

Топ ноутбуков от зарубежных продавцов возглавил Dere R9 PRO. В десятку самых популярных среди россиян моделей также попали KUU XBOOK 14.1, BSLAY BSLAY DQ-12, CHUWI HeroBook Pro+, MAIBENBEN Maibook S431, Teclast F15S, KUU XBook, CHUWI GemiBook Pro 14, Teclast F7S 14.1 и ноутбук CHUWI GemiBook.

Названы самые популярные смартфоны 2021 года

Названы самые популярные смартфоны 2021 года

Ранее Лайф писал о том, что россияне стали чаще покупать товары для здоровья и снятия стресса на фоне пандемии. Согласно исследованию среди популярных устройств — оксиметры, термометры и тонометры. Для снижения тревожности покупались массажёры, игольчатые коврики и ванны для ног.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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