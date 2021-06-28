Опубликован рейтинг самых популярных ноутбуков у россиян

Наибольшей популярностью среди российских покупателей пользуются ноутбуки от производителей ASUS, MSI, HP, Lenovo и Huawei. К такому выводу пришли эксперты "AliExpress Россия" после того, как проанализировали продажи этого товара от зарубежных и российских продавцов с начала 2021 года.

Согласно исследованию, которое оказалось в распоряжении Лайфа, россияне готовы потратить на покупку ноутбука от 33 до 65 тысяч рублей. Чаще всего покупатели выбирают модели, у которых есть 8–16 Гб оперативной памяти и от 256 до 512 Гб встроенной.

Самые популярные модели ноутбуков от российских продавцов: Ноутбук игровой ASUS TUF Gaming FX505DT-HN507T Игровой ноутбук MSI GF63 Ноутбук HP 15s-fq1081ur Ноутбук Huawei Matebook D 15 Lenovo Legion 5 15ARH05 Ноутбук Honor Magicbook X14 Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15API Ноутбук Honor MagicBook Pro R5 Ноутбук Huawei Matebook D 14 Игровой ноутбук Machenike T58-VASR

Топ ноутбуков от зарубежных продавцов возглавил Dere R9 PRO. В десятку самых популярных среди россиян моделей также попали KUU XBOOK 14.1, BSLAY BSLAY DQ-12, CHUWI HeroBook Pro+, MAIBENBEN Maibook S431, Teclast F15S, KUU XBook, CHUWI GemiBook Pro 14, Teclast F7S 14.1 и ноутбук CHUWI GemiBook.