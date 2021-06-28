"Сюрреализм и самодурство": Пригожин счёл дешёвым хайпом исключение Киркорова из чёрного списка Украины
Продюсер посетовал на несправедливость из-за того, что российским звёздам запрещают выступать в Незалежной.
Фото © Instagram / prigozhin_iosif
Иосиф Пригожин порадовался из-за исключения короля эстрады Филиппа Киркорова из чёрного списка Украины. При этом действия властей Незалежной музыкальный продюсер в беседе с Лайфом назвал не иначе как сюрреализмом и самодурством.
"Есть некое самодурство и попытка повлиять на творческих людей. Мы пытаемся найти логику, но в их случае логика просто непонятна. Но я рад, что Киркорова убрали из списка, он народный артист Украины. Вот понимаете, в чём алогизм, тогда они должны были ещё его лишить и права быть народным артистом", — рассказал Иосиф Пригожин.
Продюсер посетовал на несправедливость из-за запрета в отношении российских звёзд выступать в Незалежной. Он напомнил, что украинским артистам можно работать на территории РФ. Пригожин пришёл к мнению, что действия украинских властей — дешёвая попытка устроить хайп.
Напомним, 22 июня в перечень лиц, представляющих угрозу безопасности Украины, внесли короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Артист назвал абсурдным своё попадание в чёрный список Украины. На своей странице в "Инстаграме" артист спел на украинском языке. Однако 27 июня украинский Минкульт исключил его из этого списка.
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