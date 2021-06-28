Иосиф Пригожин порадовался из-за исключения короля эстрады Филиппа Киркорова из чёрного списка Украины. При этом действия властей Незалежной музыкальный продюсер в беседе с Лайфом назвал не иначе как сюрреализмом и самодурством.

"Есть некое самодурство и попытка повлиять на творческих людей. Мы пытаемся найти логику, но в их случае логика просто непонятна. Но я рад, что Киркорова убрали из списка, он народный артист Украины. Вот понимаете, в чём алогизм, тогда они должны были ещё его лишить и права быть народным артистом", — рассказал Иосиф Пригожин.