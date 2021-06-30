Россияне задали более 1 млн вопросов для прямой линии с Путиным

Россияне направили более одного миллиона вопросов на "Прямую линию с Владимиром Путиным". Такие данные приводит телеканал "Россия 24".

Согласно статистике, большая часть вопросов поступает через кол-центр. В два раза реже россияне задают вопросы через СМС и ММС. Около 100 тысяч человек предпочитают оставлять обращения через сайт программы и мобильное приложение "Москва — Путину". При этом больше всего россиян интересуют проблемы, связанные с коронавирусом и вакцинацией.