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Россияне задали более 1 млн вопросов для прямой линии с Путиным

Чаще всего жители страны интересуются вопросами вакцинации и борьбы с коронавирусом.

30 июня, 07:15
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Россияне направили более одного миллиона вопросов на "Прямую линию с Владимиром Путиным". Такие данные приводит телеканал "Россия 24".

Согласно статистике, большая часть вопросов поступает через кол-центр. В два раза реже россияне задают вопросы через СМС и ММС. Около 100 тысяч человек предпочитают оставлять обращения через сайт программы и мобильное приложение "Москва — Путину". При этом больше всего россиян интересуют проблемы, связанные с коронавирусом и вакцинацией.

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Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным состоится уже сегодня, 30 июня, общение главы государства с россиянами начнётся в 12:00 мск. Уже опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. Российский лидер во время мероприятия будет иметь непосредственный доступ к массиву вопросов. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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