Учёные нашли в древнем черепе старейший штамм смертоносного вируса

Учёные нашли в Латвии старейший штамм чумной палочки. Yersinia pestis был обнаружен в останках охотника-собирателя, жившего пять тысяч лет назад. О своём открытии группа исследователей отчиталась в статье для журнала Cell Reports.

В материале говорится, что на месте захоронения нашли останки ещё трёх охотников-собирателей. После анализа образцов тканей зубов и костей черепов всех четырёх человек на наличие бактериальных и вирусных патогенов выяснилось, что там присутствует генетический материал бактерии Y.pestis. Оказалось, что она возникла семь тысяч лет назад.