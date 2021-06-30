Учёные нашли в древнем черепе старейший штамм смертоносного вируса
Со временем эта форма вируса развилась в бубонную чуму, которая заразила множество людей.
Фото © Pixabay
Учёные нашли в Латвии старейший штамм чумной палочки. Yersinia pestis был обнаружен в останках охотника-собирателя, жившего пять тысяч лет назад. О своём открытии группа исследователей отчиталась в статье для журнала Cell Reports.
В материале говорится, что на месте захоронения нашли останки ещё трёх охотников-собирателей. После анализа образцов тканей зубов и костей черепов всех четырёх человек на наличие бактериальных и вирусных патогенов выяснилось, что там присутствует генетический материал бактерии Y.pestis. Оказалось, что она возникла семь тысяч лет назад.
По мнению учёных, данная бактерия впервые появилась у животных, а затем перешла к людям, не вызывая вначале крупных вспышек. Однако со временем она превратилась в форму, известную как бубонная чума, которая заразила людей, распространяясь с блохами.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что в сентябре 2020 года в Монголии было зарегистрировано несколько смертей от бубонной чумы. А ещё тогда в Туве выявили распространение возбудителя этого заболевания.
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