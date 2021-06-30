Брата Кокорина снова задержали за пьяный дебош в одном из ресторанов Москвы

Как уточняет АГН "Москва", всё произошло утром, когда младший Кокорин вместе с приятелем Александром Григоряном после употребления алкогольных напитков решили продолжить веселье в одном из ресторанов, однако их не впустили работники заведения из-за отсутствия QR-кодов. В связи с этим у молодых людей возник конфликт с сотрудниками, который перерос в драку, а закончился вызовом полиции и последующим задержанием. Их доставили в отдел полиции по Пресненскому району. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.