Брата Кокорина снова задержали за пьяный дебош в одном из ресторанов Москвы
Вместе с другом их не пустили в заведение из-за отсутствия QR-кода, сейчас оба находятся в отделении полиции.
Кирилл Кокорин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Кирилл Кокорин, младший брат нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина, задержан за дебош в кафе на Краснопресненской набережной в Москве. Об этом сообщает источник Лайфа.
Как уточняет АГН "Москва", всё произошло утром, когда младший Кокорин вместе с приятелем Александром Григоряном после употребления алкогольных напитков решили продолжить веселье в одном из ресторанов, однако их не впустили работники заведения из-за отсутствия QR-кодов. В связи с этим у молодых людей возник конфликт с сотрудниками, который перерос в драку, а закончился вызовом полиции и последующим задержанием. Их доставили в отдел полиции по Пресненскому району. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.
Напомним, Кирилл Кокорин вместе со своим братом Александром, а также футболистом Павлом Мамаевым и их приятелем Александром Протасовицким осенью 2018 года были арестованы за две драки. Приговор суда был вынесен весной 2019 года, а в сентябре Кокорин и Мамаев вышли по УДО, Протасовицкого освободили спустя два месяца. Ранее приговор по скандальному делу уже был пересмотрен после кассационной жалобы футболистов.
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