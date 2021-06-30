НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Брата Кокорина снова задержали за пьяный дебош в одном из ресторанов Москвы

Вместе с другом их не пустили в заведение из-за отсутствия QR-кода, сейчас оба находятся в отделении полиции.

30 июня, 06:43
<p>Кирилл Кокорин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская</p>

Кирилл Кокорин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Кирилл Кокорин, младший брат нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина, задержан за дебош в кафе на Краснопресненской набережной в Москве. Об этом сообщает источник Лайфа.

Как уточняет АГН "Москва", всё произошло утром, когда младший Кокорин вместе с приятелем Александром Григоряном после употребления алкогольных напитков решили продолжить веселье в одном из ресторанов, однако их не впустили работники заведения из-за отсутствия QR-кодов. В связи с этим у молодых людей возник конфликт с сотрудниками, который перерос в драку, а закончился вызовом полиции и последующим задержанием. Их доставили в отдел полиции по Пресненскому району. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.

Есть интерес из России и с Ближнего Востока: Кокорин может покинуть "Фиорентину"

Есть интерес из России и с Ближнего Востока: Кокорин может покинуть "Фиорентину"

Напомним, Кирилл Кокорин вместе со своим братом Александром, а также футболистом Павлом Мамаевым и их приятелем Александром Протасовицким осенью 2018 года были арестованы за две драки. Приговор суда был вынесен весной 2019 года, а в сентябре Кокорин и Мамаев вышли по УДО, Протасовицкого освободили спустя два месяца. Ранее приговор по скандальному делу уже был пересмотрен после кассационной жалобы футболистов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Как в детском лагере, ничего страшного". Кирилл Кокорин рассказал о колонии, где будет отбывать наказание Ефремов

10 ноября 2020, 19:37

Не дали спеть: Буйный меломан закатил скандал в караоке и броском бокала разбил голову барменше

вчера в 12:38

В Москве задержали пятерых курьеров с липовыми сертификатами о вакцинации

сегодня в 07:29

На Ямале запретили въезд без прививки или отрицательного ПЦР-теста

сегодня в 08:01

В РФПИ ответили на недовольство Гватемалы из-за задержки поставок "Спутника V"

сегодня в 08:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1