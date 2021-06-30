В Волгоградской области 13 мигрантов пострадали при опрокидывании "газели"
При себе у них не было документов, на место происшествия выехало руководство регионального управления МВД РФ.
Фото © ГУ МВД РФ по Волгоградской области
"Газель" с трудовыми мигрантами опрокинулась в Городищенском районе Волгоградской области, пострадало 13 человек. Об этом сообщили в региональном главке МВД РФ.
По предварительным данным, авария случилась ранним утром на 923-м километре федеральной автодороги Москва — Волгоград. Водитель автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в кювет.
"В салоне находилось 14 пассажиров — все граждане Узбекистана. В результате ДТП 13 человек получили травмы различной степени тяжести", — сказано в записи.
Документов у них с собой не было. На место инцидента выехало руководство главка по вопросам миграции для установления всех обстоятельств происшествия. Также на месте работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства случившегося.
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