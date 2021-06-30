В Волгоградской области 13 мигрантов пострадали при опрокидывании "газели"

"Газель" с трудовыми мигрантами опрокинулась в Городищенском районе Волгоградской области, пострадало 13 человек. Об этом сообщили в региональном главке МВД РФ.

По предварительным данным, авария случилась ранним утром на 923-м километре федеральной автодороги Москва — Волгоград. Водитель автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в кювет.

"В салоне находилось 14 пассажиров — все граждане Узбекистана. В результате ДТП 13 человек получили травмы различной степени тяжести", — сказано в записи.