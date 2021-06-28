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До 38 человек возросло число пострадавших при ДТП под Калининградом

Восемь из них, в том числе двое детей, госпитализированы. Одна женщина находится в тяжёлом состоянии.

28 июня, 19:51

Фото © LIFE

Число пострадавших в ДТП в Калининградской области увеличилось до 38 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По последним данным, в результате ДТП с автобусом пострадало 38 человек, восемь госпитализированы, среди них двое детей. Одна женщина находится в тяжёлом состоянии", — говорится в сообщении.

Скорость врезавшегося в дерево автобуса под Калининградом установили с помощью ГЛОНАСС

Скорость врезавшегося в дерево автобуса под Калининградом установили с помощью ГЛОНАСС

Напомним, рейсовый автобус с пассажирами врезался в дерево в Зеленоградском районе Калининградской области. Лайф публиковал фото с места происшествия. По предварительной информации, водитель не справился с управлением неподалёку от посёлка Поваровка, съехал на обочину, где и врезался в дерево. В результате у автобуса снесло почти всю правую часть салона и часть крыши.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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