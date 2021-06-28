До 38 человек возросло число пострадавших при ДТП под Калининградом
Восемь из них, в том числе двое детей, госпитализированы. Одна женщина находится в тяжёлом состоянии.
Фото © LIFE
Число пострадавших в ДТП в Калининградской области увеличилось до 38 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"По последним данным, в результате ДТП с автобусом пострадало 38 человек, восемь госпитализированы, среди них двое детей. Одна женщина находится в тяжёлом состоянии", — говорится в сообщении.
Напомним, рейсовый автобус с пассажирами врезался в дерево в Зеленоградском районе Калининградской области. Лайф публиковал фото с места происшествия. По предварительной информации, водитель не справился с управлением неподалёку от посёлка Поваровка, съехал на обочину, где и врезался в дерево. В результате у автобуса снесло почти всю правую часть салона и часть крыши.
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