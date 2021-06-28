До 38 человек возросло число пострадавших при ДТП под Калининградом

Число пострадавших в ДТП в Калининградской области увеличилось до 38 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По последним данным, в результате ДТП с автобусом пострадало 38 человек, восемь госпитализированы, среди них двое детей. Одна женщина находится в тяжёлом состоянии", — говорится в сообщении.