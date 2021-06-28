Зеленский ввёл на Украине "налог на Google"
Электронные услуги компаний-нерезидентов для физических лиц теперь будут облагаться НДС 20%.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Facebook / Володимир Зеленський
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил принятый Верховной радой 3 июня закон о введении налога на добавленную стоимость для иностранных компаний, таких как Google, Facebook, Viber и других, оказывающих электронные услуги на территории страны. Об этом проинформировал офис украинского лидера на своём официальном сайте.
"Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов", — говорится в сообщении.
Согласно новым требованиям электронные услуги, которые предоставляют компании-нерезиденты физическим лицам, будут облагаться НДС в размере 20%. В связи с этим компании внесут в перечень плательщиков налогов на Украине.
Автор закона, глава Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, объяснил свою инициативу тем, что бюджет Украины каждый год недополучает от рекламных услуг около трёх миллиардов гривен (106,5 миллиона долларов).
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