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Зеленский ввёл на Украине "налог на Google"

Электронные услуги компаний-нерезидентов для физических лиц теперь будут облагаться НДС 20%.

28 июня, 19:41
<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2573416456242048&set=t.100007211555008&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Володимир Зеленський</a></p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Facebook / Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил принятый Верховной радой 3 июня закон о введении налога на добавленную стоимость для иностранных компаний, таких как Google, Facebook, Viber и других, оказывающих электронные услуги на территории страны. Об этом проинформировал офис украинского лидера на своём официальном сайте.

"Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов", говорится в сообщении.

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Согласно новым требованиям электронные услуги, которые предоставляют компании-нерезиденты физическим лицам, будут облагаться НДС в размере 20%. В связи с этим компании внесут в перечень плательщиков налогов на Украине.

Автор закона, глава Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, объяснил свою инициативу тем, что бюджет Украины каждый год недополучает от рекламных услуг около трёх миллиардов гривен (106,5 миллиона долларов).

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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