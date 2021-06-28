Турция приостанавливает авиасообщение с шестью странами из-за новых штаммов ковида

Власти Турции приостанавливают авиасообщение с шестью странами из-за распространения новых штаммов коронавируса. Об этом говорится в заявлении МВД страны.

"Авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Непалом, Индией, Шри-Ланкой и ЮАР приостановлено с 1 июля до особого распоряжения. Прямые рейсы из этих стран в Турцию будут запрещены", — говорится в сообщении.

Прибывшие в страну пассажиры, которые за две недели до этого посещали Бангладеш, Бразилию, Непал, Индию, Шри-Ланку и ЮАР, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до въезда в Турцию. После этого они должны отправиться на 14-дневный карантин.