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Турция приостанавливает авиасообщение с шестью странами из-за новых штаммов ковида

Побывавшие в этих государствах в течение последних двух недель обязаны при въезде в республику предоставить отрицательный ПЦР-тест.

28 июня, 19:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Турции приостанавливают авиасообщение с шестью странами из-за распространения новых штаммов коронавируса. Об этом говорится в заявлении МВД страны.

"Авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Непалом, Индией, Шри-Ланкой и ЮАР приостановлено с 1 июля до особого распоряжения. Прямые рейсы из этих стран в Турцию будут запрещены", — говорится в сообщении.

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Прибывшие в страну пассажиры, которые за две недели до этого посещали Бангладеш, Бразилию, Непал, Индию, Шри-Ланку и ЮАР, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до въезда в Турцию. После этого они должны отправиться на 14-дневный карантин.

Ранее в ВОЗ назвали тревожной ситуацию с новым "индийским" штаммом коронавируса. Он особо опасен из-за высокой скорости распространения и масштабов охвата клеток в организме.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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