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Военную базу США в Сирии обстреляли ракетами

Инцидент произошёл в районе нефтяного месторождения Эль-Омар.

28 июня, 19:04

Американскую военную базу на востоке сирийской провинции Дайр-эз-Заур обстреляли ракетами. Об этом сообщает SANA.

Инцидент произошёл в районе нефтяного месторождения Эль-Омар. По данным местных СМИ, сейчас там замечена военная авиация.

В Сирии сообщили о гибели мирных жителей в результате авиаударов США

В Сирии сообщили о гибели мирных жителей в результате авиаударов США

Напомним, ранее США нанесли удары по объектам повстанцев на границе Сирии и Ирака. Вашингтон уверен, что действовал согласно международным нормам в соответствии со своим правом на самооборону. Источники в администрации американского президента Джо Байдена сообщили, что целью ударов была в том числе база, использовавшаяся для операций с применением беспилотников против военных США. Белый дом считает, что операция была необходима для устранения опасности, которая грозила американским военным инструкторам и ЦРУ.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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