У находящейся на ЭКМО певицы МакSим обнаружили новую болезнь
Предположительно, речь может идти о поражающем печень недуге, который мог спровоцировать резкое ухудшение самочувствия артистки.
Фото © instagram / maksimartist
У 38-летней певицы Максим, которая находится в медикаментозной коме, обнаружили новую болезнь. Как сообщает МК, врачи провели комплексное обследование звезды и пришли к выводу, что у неё есть признаки заболевания, поражающего печень.
Недуг у певицы мог перейти в хроническую стадию и до этого никак себя не проявлять. Существует версия, что пациенты с подобным заболеванием попадают в группу риска по заражению коронавирусом, который вызывает осложнения. Именно это, по мнению медиков, могло вызвать ухудшение состояния здоровья артистки.
Напомним, певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась, поэтому Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон. При этом все тесты певицы на ковид дали отрицательный результат.
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