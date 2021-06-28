У находящейся на ЭКМО певицы МакSим обнаружили новую болезнь

У 38-летней певицы Максим, которая находится в медикаментозной коме, обнаружили новую болезнь. Как сообщает МК, врачи провели комплексное обследование звезды и пришли к выводу, что у неё есть признаки заболевания, поражающего печень.

Недуг у певицы мог перейти в хроническую стадию и до этого никак себя не проявлять. Существует версия, что пациенты с подобным заболеванием попадают в группу риска по заражению коронавирусом, который вызывает осложнения. Именно это, по мнению медиков, могло вызвать ухудшение состояния здоровья артистки.