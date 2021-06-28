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У находящейся на ЭКМО певицы МакSим обнаружили новую болезнь

Предположительно, речь может идти о поражающем печень недуге, который мог спровоцировать резкое ухудшение самочувствия артистки.

28 июня, 18:46
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CM2Ui45J85Q/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">instagram / maksimartist</a></p>

Фото © instagram / maksimartist

У 38-летней певицы Максим, которая находится в медикаментозной коме, обнаружили новую болезнь. Как сообщает МК, врачи провели комплексное обследование звезды и пришли к выводу, что у неё есть признаки заболевания, поражающего печень.

Недуг у певицы мог перейти в хроническую стадию и до этого никак себя не проявлять. Существует версия, что пациенты с подобным заболеванием попадают в группу риска по заражению коронавирусом, который вызывает осложнения. Именно это, по мнению медиков, могло вызвать ухудшение состояния здоровья артистки.

Врач назвал последним этапом перевод на ЭКМО, к которой подключена певица МакSим

Врач назвал последним этапом перевод на ЭКМО, к которой подключена певица МакSим

Напомним, певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась, поэтому Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон. При этом все тесты певицы на ковид дали отрицательный результат.

"Аппарат ИВЛ не справляется": Певицу МакSим в тяжёлом состоянии перевели на ЭКМО

"Аппарат ИВЛ не справляется": Певицу МакSим в тяжёлом состоянии перевели на ЭКМО

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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