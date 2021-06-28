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Вирусолог объяснила, кому нельзя делать прививку от ковида в мобильном пункте и почему

Она предупредила, что там в случае необходимости не смогут оказать такому пациенту соответствующую медицинскую помощь.

28 июня, 18:28
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Россиянам с тяжёлой формой астмы, у которых в прошлом хотя бы однократно был анафилактический шок, нужно проходить вакцинацию не в торговых центрах, а в медицинских учреждениях, советует вирусолог, доктор биологических наук Анча Баранова.

По её словам, в мобильных пунктах в случае необходимости не смогут оказать такому пациенту соответствующую медицинскую помощь.

"Скорее всего, ничего не случится. Просто мы хотим убрать даже самую минимальную вероятность риска", — объяснила вирусолог в беседе с kp.ru.

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Ранее Анча Баранова рассказала о том, что делать ПЦР-тест перед вакцинацией от коронавируса необязательно. Важно в такой ситуации оценить своё состояние. Также она напомнила, что пункты вакцинации — это места повышенной опасности. Поэтому россиянам лучше идти на прививку в респираторе ФП-2 или ФП-3.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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