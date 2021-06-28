Вячеслав Зайцев обратился в прокуратуру из-за незаконной продажи частей Дома моды

Вячеслав Зайцев подал заявление в прокуратуру, Следственный комитет и Росреестр в связи с продажей частей здания Дома моды. В апреле и в мае было совершено две сделки, в результате которых модельер, ни о чём не подозревая, лишился 900 квадратных метров, сообщает kp.ru.

Знаменитый кутюрье является владельцем основного пакета акций АО "Московский дом моды Вячеслава Зайцева", однако сделки по продаже имущества совершили без его участия. Зайцев узнал о них из газет и телепередач.

"Полагаю, что сделки совершены на невыгодных для общества условиях ввиду установления покупной цены недвижимого имущества ниже его рыночной стоимости", — говорится в заявлении кутюрье.

Заместитель гендиректора Дома моды Расул Ахмедов уже публично подтвердил факт продажи части здания, однако сумму сделки не назвал. Следствию предстоит выяснить, насколько законна была сделка и где находятся полученные деньги. Кроме того, правоохранительные органы проведут проверку по заявлению Зайцева о том, что со стороны Ахмедова в адрес модельера поступают угрозы и оказывается психологическое давление.

Вячеслав Зайцев — знаменитый советский и российский кутюрье, художник и педагог. Он является народным художником России (2006) и обладателем Государственной премии РФ (1996). Вячеслав Михайлович участвовал в разработке формы для милиционеров и советских спортсменов на Олимпиаде-80, одевал эстрадных звёзд. Его клиентами были Муслим Магомаев, Тамара Синявская, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Алла Пугачёва, Людмила Зыкина и другие. Телезрителям модельер более всего знаком как первый ведущий шоу "Модный приговор" на Первом канале. Подробнее о биографии Вячеслава Зайцева читайте на uznayvse.ru.