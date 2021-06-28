Опрос: Россияне верят медицинским мифам в Интернете больше, чем врачам

Россияне больше доверяют медицинским мифам из Интернета, чем словам врачей, свидетельствуют результаты совместного исследования цифрового сервиса "Доктор рядом" и платформы "Врачи РФ", которое имеется в распоряжении Лайфа.

"Большинство опрошенных врачей (70%) согласны с утверждением, что пациенты зачастую доверяют непроверяемой информации в Интернете — на пациентских форумах, на "Ютубе" и так далее — больше, чем словам врачей или традиционной медицине", — говорится в исследовании.

В ходе него было опрошено 1278 практикующих врачей. Почти половина из них (48%) считают причиной недоверия к медикам негативный опыт пациентов. 45% респондентов пришли к мнению, что россияне предпочитают альтернативные методы лечения взамен на рекомендации специалистов, чтобы не принимать медикаменты или не проводить медицинские процедуры.

Согласно опросу, большинство респондентов (68%) отмечают, что переубедить пациента, начитавшегося о заболевании или о лечении статей сомнительного качества, сложно, но в целом возможно. Для 24% опрошенных переубедить больного не составляет труда. Ещё 7% считают это невозможным. Самостоятельное определение диагноза и самолечение при изучении материалов в Сети затрудняет работу медиков, считает медицинский директор "Доктор рядом", кандидат медицинских наук Екатерина Кузина.