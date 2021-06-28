Кардиолог объяснил, вредны ли постоянные поездки на электросамокате

Если человек практически не ходит пешком, а передвигается в основном только на электросамокате, ему следует изменить свой образ жизни и кататься реже. В день нужно проходить не менее 10 тысяч шагов, советует кардиолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко.

"Каждый день надо стремиться к тому, чтобы пройти 10 тысяч шагов. Но даже пять тысяч шагов будет полезно для организма. Человек заставляет свой организм делать такую работу, которая точно ему принесёт пользу", — сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Кузьменко уточнил, что если проходить ежедневно по 10 тысяч шагов, то не имеет значения, на чём человек передвигается в остальное время — на электросамокате или велосипеде. Последний, впрочем, предпочтительнее. Дело в том, что во время движения на нём задействованы многие группы мышц, что благотворно влияет на организм человека, утверждает эксперт.