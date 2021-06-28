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Молнии 22 раза ударили в Останкинскую башню за полтора часа грозы в Москве

Во время непогоды всех посетителей вывели с наружных балконов на закрытые смотровые площадки и в фойе.

28 июня, 16:57
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/stroimosru/status/1409473631965569029" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Стройкомплекс Москвы</a></p>

Фото © Twitter / Стройкомплекс Москвы

Останкинская башня 22 раза подверглась ударам молний за полтора часа грозы, обрушившейся на Москву. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

"Сегодня за полтора часа грозы в Останкинскую башню попало 22 молнии", — приводит текст сообщения ТАСС.

При этом телебашня не приостанавливала работу и продолжала функционировать в штатном режиме, несмотря на стихию. Во время непогоды всех посетителей вывели с наружных балконов на закрытые смотровые площадки и в фойе.

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Ранее Лайф показывал последствия "суперливня", превратившего Москву в одно большое озеро. Сотрудникам кафе и пекарен пришлось спасать помещения от воды швабрами, а автомобилистам — искать спасение не внутри машин, а снаружи.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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