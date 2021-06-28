Молнии 22 раза ударили в Останкинскую башню за полтора часа грозы в Москве
Во время непогоды всех посетителей вывели с наружных балконов на закрытые смотровые площадки и в фойе.
Фото © Twitter / Стройкомплекс Москвы
Останкинская башня 22 раза подверглась ударам молний за полтора часа грозы, обрушившейся на Москву. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.
"Сегодня за полтора часа грозы в Останкинскую башню попало 22 молнии", — приводит текст сообщения ТАСС.
При этом телебашня не приостанавливала работу и продолжала функционировать в штатном режиме, несмотря на стихию. Во время непогоды всех посетителей вывели с наружных балконов на закрытые смотровые площадки и в фойе.
Ранее Лайф показывал последствия "суперливня", превратившего Москву в одно большое озеро. Сотрудникам кафе и пекарен пришлось спасать помещения от воды швабрами, а автомобилистам — искать спасение не внутри машин, а снаружи.
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