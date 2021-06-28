Молнии 22 раза ударили в Останкинскую башню за полтора часа грозы в Москве

Останкинская башня 22 раза подверглась ударам молний за полтора часа грозы, обрушившейся на Москву. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

"Сегодня за полтора часа грозы в Останкинскую башню попало 22 молнии", — приводит текст сообщения ТАСС.

При этом телебашня не приостанавливала работу и продолжала функционировать в штатном режиме, несмотря на стихию. Во время непогоды всех посетителей вывели с наружных балконов на закрытые смотровые площадки и в фойе.