Захарова пословицей ответила Чехии, захотевшей от России 25,5 млн евро за взрывы во Врбетице
По её словам, подобным образом без суда и с оскорблениями действуют только вымогатели.
Фото © МИД РФ
Власти Чехии, требующие от России компенсацию за взрывы во Врбетице в 2014 году, действуют по принципу русской пословицы о наказании невиновных. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается истории с "компенсацией за несовершённое", то идеологи этой химеры действуют по принципу русской пословицы "Наказать невиновных, наградить непричастных", — написала она в своём телеграм-канале.
Захарова напомнила, что обычно тех, кто действует без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требует денег, называют вымогателями. Чешские политики не первый месяц придумывают, как ещё ухудшить двусторонние отношения. И то, что творится у них в головах, невозможно понять, добавила официальный представитель МИД. Однако делать этого не нужно, уточнила она, заметив, что Чехия сама вписала себя в список недружественных России стран и с каждым новым диким заявлением и действием подтверждает свой статус.
Напомним, чешская газета Mlada fronta Dnes сообщила, что заместитель главы МИД республики Мартин Смолек передал ноту российскому послу Александру Змеевскому, в которой содержится требование о компенсации 650 миллионов крон (примерно 25,5 миллиона евро) за взрывы во Врбетице в 2014 году, причастными к которым чешские власти считают российские спецслужбы.
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