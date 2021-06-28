Захарова пословицей ответила Чехии, захотевшей от России 25,5 млн евро за взрывы во Врбетице

Захарова напомнила, что обычно тех, кто действует без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требует денег, называют вымогателями. Чешские политики не первый месяц придумывают, как ещё ухудшить двусторонние отношения. И то, что творится у них в головах, невозможно понять, добавила официальный представитель МИД. Однако делать этого не нужно, уточнила она, заметив, что Чехия сама вписала себя в список недружественных России стран и с каждым новым диким заявлением и действием подтверждает свой статус.