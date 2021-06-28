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Захарова пословицей ответила Чехии, захотевшей от России 25,5 млн евро за взрывы во Врбетице

По её словам, подобным образом без суда и с оскорблениями действуют только вымогатели.

28 июня, 16:44
<p>Фото © <a href="https://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/briefings/-/asset_publisher/D2wHaWMCU6Od/content/id/4797864" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД РФ</a></p>

Фото © МИД РФ

Власти Чехии, требующие от России компенсацию за взрывы во Врбетице в 2014 году, действуют по принципу русской пословицы о наказании невиновных. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается истории с "компенсацией за несовершённое", то идеологи этой химеры действуют по принципу русской пословицы "Наказать невиновных, наградить непричастных", — написала она в своём телеграм-канале.

Захарова напомнила, что обычно тех, кто действует без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требует денег, называют вымогателями. Чешские политики не первый месяц придумывают, как ещё ухудшить двусторонние отношения. И то, что творится у них в головах, невозможно понять, добавила официальный представитель МИД. Однако делать этого не нужно, уточнила она, заметив, что Чехия сама вписала себя в список недружественных России стран и с каждым новым диким заявлением и действием подтверждает свой статус.

Захарова процитировала Крылова, комментируя заявления властей Чехии по инциденту во Врбетице

Захарова процитировала Крылова, комментируя заявления властей Чехии по инциденту во Врбетице

Напомним, чешская газета Mlada fronta Dnes сообщила, что заместитель главы МИД республики Мартин Смолек передал ноту российскому послу Александру Змеевскому, в которой содержится требование о компенсации 650 миллионов крон (примерно 25,5 миллиона евро) за взрывы во Врбетице в 2014 году, причастными к которым чешские власти считают российские спецслужбы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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