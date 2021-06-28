В Тольятти пенсионер элегантно обокрал уснувшего у подъезда пьяного мужчину

На кадрах видно уснувшего на лавочке у подъезда мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Под его ногами лежат деньги, которые он уронил. В какой-то момент на горизонте появился пожилой мужчина с палочкой. Сначала пенсионер понаблюдал за "жертвой", затем присел и аккуратно палкой пододвинул к себе деньги. Соблюдая бдительность, он забрал деньги и зашёл в подъезд.