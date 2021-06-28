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В Тольятти пенсионер элегантно обокрал уснувшего у подъезда пьяного мужчину

Сначала мужчина пересчитывал деньги, сидя на лавке, а потом уронил их и уснул.

28 июня, 16:26

В Тольятти пенсионер обокрал уснувшего у подъезда пьяного мужчину. Видео © VK / ТИПИЧНЫЙ ТОЛЬЯТТИ

В Тольятти пенсионер средь белого дня обокрал пьяного мужчину, воспользовавшись его беспомощным состоянием. Преступление попало на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно уснувшего на лавочке у подъезда мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Под его ногами лежат деньги, которые он уронил. В какой-то момент на горизонте появился пожилой мужчина с палочкой. Сначала пенсионер понаблюдал за "жертвой", затем присел и аккуратно палкой пододвинул к себе деньги. Соблюдая бдительность, он забрал деньги и зашёл в подъезд.

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Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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