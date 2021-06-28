В Тольятти пенсионер элегантно обокрал уснувшего у подъезда пьяного мужчину
Сначала мужчина пересчитывал деньги, сидя на лавке, а потом уронил их и уснул.
В Тольятти пенсионер обокрал уснувшего у подъезда пьяного мужчину. Видео © VK / ТИПИЧНЫЙ ТОЛЬЯТТИ
В Тольятти пенсионер средь белого дня обокрал пьяного мужчину, воспользовавшись его беспомощным состоянием. Преступление попало на камеру видеонаблюдения.
На кадрах видно уснувшего на лавочке у подъезда мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Под его ногами лежат деньги, которые он уронил. В какой-то момент на горизонте появился пожилой мужчина с палочкой. Сначала пенсионер понаблюдал за "жертвой", затем присел и аккуратно палкой пододвинул к себе деньги. Соблюдая бдительность, он забрал деньги и зашёл в подъезд.
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