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Посол США Салливан анонсировал встречу с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым

По словам американского дипломата, правительства двух стран ведут дискуссии по поводу даты переговоров по стратегической стабильности.

28 июня, 15:59
<p>Кадр из видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ywb0RwEcTfs" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Посольство США в РФ U.S. Embassy Moscow, Russia</a></p>

Кадр из видео YouTube / Посольство США в РФ U.S. Embassy Moscow, Russia

Посол США в России Джон Салливан сообщил, что планирует провести встречу с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым 1 июля.

"Я встречаюсь с заместителем министра иностранных дел Рябковым в четверг. Наши правительства ведут дискуссии по поводу даты проведения раунда переговоров по стратегической стабильности", — сказал американский дипломат.

Рябков перечислил темы для стратегического диалога с США

Рябков перечислил темы для стратегического диалога с США

Ранее Сергей Рябков заявлял о том, что на встрече дипломатов МИД РФ и американского посольства планируется обсудить вопросы функционирования загранучреждений, виз и кибербезопасности. Москва также готова вести предметный диалог по теме борьбы с терроризмом и контроля над вооружениями в расширенном составе, с участием других стран.

Россия внимательно отнесётся к сигналам от посла США, заявил Рябков

Россия внимательно отнесётся к сигналам от посла США, заявил Рябков

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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