Посол США Салливан анонсировал встречу с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым

"Я встречаюсь с заместителем министра иностранных дел Рябковым в четверг. Наши правительства ведут дискуссии по поводу даты проведения раунда переговоров по стратегической стабильности", — сказал американский дипломат.

Ранее Сергей Рябков заявлял о том, что на встрече дипломатов МИД РФ и американского посольства планируется обсудить вопросы функционирования загранучреждений, виз и кибербезопасности. Москва также готова вести предметный диалог по теме борьбы с терроризмом и контроля над вооружениями в расширенном составе, с участием других стран.