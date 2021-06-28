Посол США Салливан анонсировал встречу с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым
По словам американского дипломата, правительства двух стран ведут дискуссии по поводу даты переговоров по стратегической стабильности.
Кадр из видео YouTube / Посольство США в РФ U.S. Embassy Moscow, Russia
Посол США в России Джон Салливан сообщил, что планирует провести встречу с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым 1 июля.
"Я встречаюсь с заместителем министра иностранных дел Рябковым в четверг. Наши правительства ведут дискуссии по поводу даты проведения раунда переговоров по стратегической стабильности", — сказал американский дипломат.
Ранее Сергей Рябков заявлял о том, что на встрече дипломатов МИД РФ и американского посольства планируется обсудить вопросы функционирования загранучреждений, виз и кибербезопасности. Москва также готова вести предметный диалог по теме борьбы с терроризмом и контроля над вооружениями в расширенном составе, с участием других стран.
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