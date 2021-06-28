В ЦБ не исключили повышения ключевой ставки в июле
На сегодняшний день показатель составляет 5,5% годовых. В регуляторе задумались над его повышением на 0,25–1 п.п.
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На июльском заседании совет директоров Банка России обсудит вопрос об изменении ключевой ставки. Глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ обновит прогноз и примет решение после детального рассмотрения имеющейся информации.
"Я думаю, мы рассмотрим от 25 базисных пунктов до 1 п.п. повышение", — сказала Набиуллина в интервью Bloomberg TV.
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Напомним, с лета прошлого года ключевая ставка держалась на уровне 4,25%. В марте 2021 года Центробанк впервые с декабря 2018 года повысил ставку — до 4,5%. Такое решение регулятора в Минфине сравнили с холодным душем, однако назвали неизбежным. 23 апреля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых. 11 июня Центробанк в третий раз подряд повысил ключевую ставку. В ЦБ отметили, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее, а инфляция складывается выше прогноза.
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