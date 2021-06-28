Рестораторы в Москве заявили о готовности компенсировать гостям стоимость ПЦР-тестов
Такое предложение будет доступным для тех, кто не имеет возможности вакцинироваться или болел ковидом бессимптомно.
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Рестораторы Москвы заявили о готовности компенсировать стоимость ПЦР-тестов некоторым своим посетителям. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства города Алексей Немерюк, возглавляющий столичный Департамент торговли и услуг.
"Сегодня общался с рядом рестораторов. Коллеги даже предложили, что они будут своим посетителям, у кого нет возможности сделать прививку или они болели бессимптомно, компенсировать услуги и стоимость ПЦР-теста", — сказал он.
Немерюк также назвал комфортной и для посетителей, и для сотрудников заведений систему прохода в рестораны с помощью QR-кода.
Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.
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