Рестораторы в Москве заявили о готовности компенсировать гостям стоимость ПЦР-тестов

Рестораторы Москвы заявили о готовности компенсировать стоимость ПЦР-тестов некоторым своим посетителям. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства города Алексей Немерюк, возглавляющий столичный Департамент торговли и услуг.

"Сегодня общался с рядом рестораторов. Коллеги даже предложили, что они будут своим посетителям, у кого нет возможности сделать прививку или они болели бессимптомно, компенсировать услуги и стоимость ПЦР-теста", — сказал он.

Немерюк также назвал комфортной и для посетителей, и для сотрудников заведений систему прохода в рестораны с помощью QR-кода.