Гости летних веранд в Москве смогут помыть руки в ресторане без QR-кода

Для посещения уборных, находящихся в основном зале ресторанов, гостям летних веранд в Москве не понадобится QR-код. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства города Алексей Немерюк, возглавляющий столичный Департамент торговли и услуг.

"Конечно же, можно пройти помыть руки, надев маску, соблюдая все меры предосторожности, каких-либо жёстких указаний на этот счёт нет", — сказал Немерюк.

При этом он отметил, что власти не будут штрафовать заведение и посетителей, ведь летние веранды пока не работают в "бесковидном" формате. Кроме того, многие заведения дают влажные салфетки, а на столах расставляют санитайзеры для рук, добавил первый замруководителя.