Гости летних веранд в Москве смогут помыть руки в ресторане без QR-кода
За такое власти не будут выписывать штраф, однако посетители должны соблюдать меры предосторожности.
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Для посещения уборных, находящихся в основном зале ресторанов, гостям летних веранд в Москве не понадобится QR-код. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства города Алексей Немерюк, возглавляющий столичный Департамент торговли и услуг.
"Конечно же, можно пройти помыть руки, надев маску, соблюдая все меры предосторожности, каких-либо жёстких указаний на этот счёт нет", — сказал Немерюк.
При этом он отметил, что власти не будут штрафовать заведение и посетителей, ведь летние веранды пока не работают в "бесковидном" формате. Кроме того, многие заведения дают влажные салфетки, а на столах расставляют санитайзеры для рук, добавил первый замруководителя.
Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.
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