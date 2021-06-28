НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мурашко считает мягкими действующие в России ограничительные меры из-за коронавируса

По мнению главы Минздрава, подвергать риску окружающих "опасно и должно быть наказуемо". Именно поэтому дисциплина так важна.

28 июня, 13:31

Фото © Kremlin.ru

Глава Минздрава Михаил Мурашко считает мягкими ограничительные меры, введённые в России из-за коронавируса. Об этом он заявил в интервью Первому каналу, отвечая на соответствующий вопрос.

"Есть такой устаревший принцип: где заканчиваются права одного человека, начинаются права второго человека, поэтому подвергать риску окружающих как минимум не то чтобы безрассудно, а опасно и должно быть наказуемо. Дисциплина всегда даёт эффект", — рассуждает министр.

Мурашко отметил, что правила, которые нужно соблюдать "ежедневно и постоянно", почему-то вызывают ощущение, что "нас в чём-то стеснили".

"Но это неправда и неправильно. Нужно соблюдать правила во всём", — заключил он.

Врач-эпидемиолог: Неудивительно, что новый всплеск активности коронавируса начался в летний период

Врач-эпидемиолог: Неудивительно, что новый всплеск активности коронавируса начался в летний период

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в столице как "крайне тяжёлую". За последнюю неделю город побил антирекорды по количеству госпитализаций, переводов в реанимацию, а также по количеству умерших. Кроме того, власти усилили ограничения для борьбы с распространением инфекции. К примеру, вход в рестораны и кафе с сегодняшнего дня возможен только по QR-коду. Его могут оформить вакцинированные или переболевшие.

Напомним, что за минувшие сутки в России выявили 21 650 новых случаев заражения коронавирусом. Число заразившихся за всё время достигло 5 472 941. По количеству новых случаев ковида лидирует Москва с 7246 пациентами. Далее следуют Московская область — 2722 и Санкт-Петербург — 1335 новых случаев.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Мурашко назвал число привившихся от ковида россиян

сегодня в 13:24

В России с 1 июля стартует программа диспансеризации

26 июня, 14:11

Опубликован рейтинг самых популярных ноутбуков у россиян

сегодня в 12:02

Засада в кустах, сон и стрельба: Лайф воссоздал хронологию убийства семьи ревнивцем на глазах у напуганного ребёнка в Прикамье

сегодня в 13:36

Врач назвал последним этапом перевод на ЭКМО, к которой подключена певица МакSим

сегодня в 13:20

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1