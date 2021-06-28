Мурашко считает мягкими действующие в России ограничительные меры из-за коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко считает мягкими ограничительные меры, введённые в России из-за коронавируса. Об этом он заявил в интервью Первому каналу, отвечая на соответствующий вопрос.

"Есть такой устаревший принцип: где заканчиваются права одного человека, начинаются права второго человека, поэтому подвергать риску окружающих как минимум не то чтобы безрассудно, а опасно и должно быть наказуемо. Дисциплина всегда даёт эффект", — рассуждает министр.

Мурашко отметил, что правила, которые нужно соблюдать "ежедневно и постоянно", почему-то вызывают ощущение, что "нас в чём-то стеснили".

"Но это неправда и неправильно. Нужно соблюдать правила во всём", — заключил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в столице как "крайне тяжёлую". За последнюю неделю город побил антирекорды по количеству госпитализаций, переводов в реанимацию, а также по количеству умерших. Кроме того, власти усилили ограничения для борьбы с распространением инфекции. К примеру, вход в рестораны и кафе с сегодняшнего дня возможен только по QR-коду. Его могут оформить вакцинированные или переболевшие.