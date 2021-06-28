Мурашко считает мягкими действующие в России ограничительные меры из-за коронавируса
По мнению главы Минздрава, подвергать риску окружающих "опасно и должно быть наказуемо". Именно поэтому дисциплина так важна.
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Глава Минздрава Михаил Мурашко считает мягкими ограничительные меры, введённые в России из-за коронавируса. Об этом он заявил в интервью Первому каналу, отвечая на соответствующий вопрос.
"Есть такой устаревший принцип: где заканчиваются права одного человека, начинаются права второго человека, поэтому подвергать риску окружающих как минимум не то чтобы безрассудно, а опасно и должно быть наказуемо. Дисциплина всегда даёт эффект", — рассуждает министр.
Мурашко отметил, что правила, которые нужно соблюдать "ежедневно и постоянно", почему-то вызывают ощущение, что "нас в чём-то стеснили".
"Но это неправда и неправильно. Нужно соблюдать правила во всём", — заключил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в столице как "крайне тяжёлую". За последнюю неделю город побил антирекорды по количеству госпитализаций, переводов в реанимацию, а также по количеству умерших. Кроме того, власти усилили ограничения для борьбы с распространением инфекции. К примеру, вход в рестораны и кафе с сегодняшнего дня возможен только по QR-коду. Его могут оформить вакцинированные или переболевшие.
Напомним, что за минувшие сутки в России выявили 21 650 новых случаев заражения коронавирусом. Число заразившихся за всё время достигло 5 472 941. По количеству новых случаев ковида лидирует Москва с 7246 пациентами. Далее следуют Московская область — 2722 и Санкт-Петербург — 1335 новых случаев.
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