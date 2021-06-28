Мурашко назвал число привившихся от ковида россиян
По словам главы Минздрава, в последние дни наблюдается рост темпов вакцинации.
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В России прививки от коронавируса поставили уже 23 миллиона человек. Такие данные привёл министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Сегодня это уже 23 миллиона. В последние дни скорость очень возросла", — сказал он в эфире Первого канала.
Ранее сегодня в Кремле заявили о скачкообразном росте спроса на прививки от ковида. Такой резкий рост может быть вызван тем, что во многих регионах вводится обязательная вакцинация для ряда граждан. Первым регионом, где применили подобные меры, стала Москва.
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