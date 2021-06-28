Врач назвал последним этапом перевод на ЭКМО, к которой подключена певица МакSим
Этот аппарат является одним из видов реанимации, к которому прибегают только при очень высокой вероятности летального исхода, говорит собеседник Лайфа.
Певица Максим. Фото © Instagram / maksimartist
Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, в каких случаях человека подключают к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Ранее Лайфу стало известно, что на "искусственные лёгкие" перевели 38-летнюю певицу Максим (Марина Абросимова).
По словам специалиста, аппарат ИВЛ заставляет лёгкие человека дышать, а ЭКМО — это "искусственные лёгкие", которые самостоятельно насыщают кровь кислородом. Человека переводят на ЭКМО только при определённых показателях. Например, когда даже на жёсткой инвазивной ИВЛ уровень кислорода в крови низок либо когда поражено больше 75% лёгких.
Собеседник Лайфа отмечает: если человека подключают к ЭКМО, значит, вероятность летального исхода очень велика. Этот метод можно считать одним из видов реанимации.
"Насколько мне известно, случаи снятия с ЭКМО единичны и люди жили до месяца. Эта технология очень серьёзная и современная, но и она, к сожалению, не всегда спасает. При лечении того же коронавируса это последний этап, дальше уже некуда... ЭКМО — это, по сути, искусственные лёгкие, без которых человек уже дальше не может жить", — заключил Овечкин.
Напомним, певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась, поэтому Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон. При этом все тесты певицы на ковид дали отрицательный результат.
Лента новостей
Основатель шоу-группы "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов умер от последствий ковида
сегодня в 12:51
Водители на крышах тонущих машин: Лайф снял последствия "суперливня", превратившего Москву в одно большое озеро
сегодня в 12:43
В центре "Вектор" рассказали, есть ли в России новый лямбда-штамм коронавируса
сегодня в 12:26
Комментариев: 0