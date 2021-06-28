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Врач назвал последним этапом перевод на ЭКМО, к которой подключена певица МакSим

Этот аппарат является одним из видов реанимации, к которому прибегают только при очень высокой вероятности летального исхода, говорит собеседник Лайфа.

28 июня, 13:20
<p>Певица Максим. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CLq50b5pf5z/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maksimartist</a></p>

Певица Максим. Фото © Instagram / maksimartist

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, в каких случаях человека подключают к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Ранее Лайфу стало известно, что на "искусственные лёгкие" перевели 38-летнюю певицу Максим (Марина Абросимова).

По словам специалиста, аппарат ИВЛ заставляет лёгкие человека дышать, а ЭКМО — это "искусственные лёгкие", которые самостоятельно насыщают кровь кислородом. Человека переводят на ЭКМО только при определённых показателях. Например, когда даже на жёсткой инвазивной ИВЛ уровень кислорода в крови низок либо когда поражено больше 75% лёгких.

Собеседник Лайфа отмечает: если человека подключают к ЭКМО, значит, вероятность летального исхода очень велика. Этот метод можно считать одним из видов реанимации.

"Насколько мне известно, случаи снятия с ЭКМО единичны и люди жили до месяца. Эта технология очень серьёзная и современная, но и она, к сожалению, не всегда спасает. При лечении того же коронавируса это последний этап, дальше уже некуда... ЭКМО — это, по сути, искусственные лёгкие, без которых человек уже дальше не может жить", — заключил Овечкин.

У певицы МакSим поражено уже 80% лёгких

У певицы МакSим поражено уже 80% лёгких

Напомним, певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась, поэтому Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон. При этом все тесты певицы на ковид дали отрицательный результат.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Леонид Хромов
Леонид Хромов

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