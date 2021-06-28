Врач назвал последним этапом перевод на ЭКМО, к которой подключена певица МакSим

По словам специалиста, аппарат ИВЛ заставляет лёгкие человека дышать, а ЭКМО — это "искусственные лёгкие", которые самостоятельно насыщают кровь кислородом. Человека переводят на ЭКМО только при определённых показателях. Например, когда даже на жёсткой инвазивной ИВЛ уровень кислорода в крови низок либо когда поражено больше 75% лёгких.

"Насколько мне известно, случаи снятия с ЭКМО единичны и люди жили до месяца. Эта технология очень серьёзная и современная, но и она, к сожалению, не всегда спасает. При лечении того же коронавируса это последний этап, дальше уже некуда... ЭКМО — это, по сути, искусственные лёгкие, без которых человек уже дальше не может жить", — заключил Овечкин.