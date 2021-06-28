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У лучшего снайпера НХЛ прошлого сезона умер новорождённый ребёнок

Сын хоккеиста скончался через шесть дней после появления на свет.

28 июня, 12:52
<p>Фото © НХЛ</p>

Фото © НХЛ

У чешского нападающего клуба НХЛ "Бостон Брюинз" Давида Пастрняка умер новорождённый ребёнок. Об этом спортсмен сообщил в своём аккаунте в "Инстаграме".

"Вигго Рол Пастрняк 17 июня 2021 г. — 23 июня 2021 г. У нас есть ангел, наблюдающий за нами, и мы зовём его сыном. Мы всегда будем любить тебя", — написал хоккеист.

В прошлом сезоне по итогам регулярного чемпионата НХЛ чех вместе с российским форвардом Александром Овечкиным стал лучшим в списке лучших снайперов лиги. Оба игрока забросили по 48 шайб.

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В сезоне 2020/21 Пастрняк отметился лишь 19 голами, заняв 42-е место в аналогичном рейтинге. В Кубке Стэнли "Бостон" выбыл из борьбы на стадии четвертьфинала, уступив "Нью-Йорк Айлендерс".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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