У лучшего снайпера НХЛ прошлого сезона умер новорождённый ребёнок
Сын хоккеиста скончался через шесть дней после появления на свет.
Фото © НХЛ
У чешского нападающего клуба НХЛ "Бостон Брюинз" Давида Пастрняка умер новорождённый ребёнок. Об этом спортсмен сообщил в своём аккаунте в "Инстаграме".
"Вигго Рол Пастрняк 17 июня 2021 г. — 23 июня 2021 г. У нас есть ангел, наблюдающий за нами, и мы зовём его сыном. Мы всегда будем любить тебя", — написал хоккеист.
В прошлом сезоне по итогам регулярного чемпионата НХЛ чех вместе с российским форвардом Александром Овечкиным стал лучшим в списке лучших снайперов лиги. Оба игрока забросили по 48 шайб.
В сезоне 2020/21 Пастрняк отметился лишь 19 голами, заняв 42-е место в аналогичном рейтинге. В Кубке Стэнли "Бостон" выбыл из борьбы на стадии четвертьфинала, уступив "Нью-Йорк Айлендерс".
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