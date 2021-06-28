У лучшего снайпера НХЛ прошлого сезона умер новорождённый ребёнок

У чешского нападающего клуба НХЛ "Бостон Брюинз" Давида Пастрняка умер новорождённый ребёнок. Об этом спортсмен сообщил в своём аккаунте в "Инстаграме".



"Вигго Рол Пастрняк 17 июня 2021 г. — 23 июня 2021 г. У нас есть ангел, наблюдающий за нами, и мы зовём его сыном. Мы всегда будем любить тебя", — написал хоккеист.

В прошлом сезоне по итогам регулярного чемпионата НХЛ чех вместе с российским форвардом Александром Овечкиным стал лучшим в списке лучших снайперов лиги. Оба игрока забросили по 48 шайб.