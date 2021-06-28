В Москве на турнире по ММА произошла массовая драка с участием зрителей
Организаторам соревнований удалось успокоить всех участников потасовки, которые вернулись на свои места.
В минувшие выходные в Москве на турнире по смешанным единоборствам (ММА) произошла массовая драка с участием зрителей. Соревнования проводились промоушеном R3 Fighting Championship.
Сначала конфликт завязался между бойцами, обменявшимися оскорблениями в октагоне. После этого к драке присоединились болельщики.
Видео © Twitter / Grabaka_Hitman
Организаторам турнира удалось успокоить всех участников потасовки. Зрители покинули клетку и вернулись на свои места.
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