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В Москве на турнире по ММА произошла массовая драка с участием зрителей

Организаторам соревнований удалось успокоить всех участников потасовки, которые вернулись на свои места.

28 июня, 12:26

В минувшие выходные в Москве на турнире по смешанным единоборствам (ММА) произошла массовая драка с участием зрителей. Соревнования проводились промоушеном R3 Fighting Championship.

Сначала конфликт завязался между бойцами, обменявшимися оскорблениями в октагоне. После этого к драке присоединились болельщики.

Видео © Twitter / Grabaka_Hitman

Организаторам турнира удалось успокоить всех участников потасовки. Зрители покинули клетку и вернулись на свои места.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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