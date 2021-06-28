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"Не боюсь получить от него": Моргенштерн согласился на бой со звездой ММА за 20 миллионов долларов

Ранее артист раскритиковал смешанные единоборства из-за того, какой пример спортсмены "подают детям".

28 июня, 12:28
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPYM5r7LNVU/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">morgen_shtern</a><strong style="font-weight: bold;">, </strong>© Getty Images / Rick Dodd / Icon Sportswire / Corbis / Icon Sportswire</p>

Фото © Instagram / morgen_shtern, © Getty Images / Rick Dodd / Icon Sportswire / Corbis / Icon Sportswire

Рэпер Моргенштерн заявил, что готов выйти на бой со звездой ММА Александром Шлеменко за 20 миллионов долларов. Об этом он заявил в эфире шоу "Вопрос ребром" на YouTube.

"За сколько я готов выйти на бой со Шлеменко? Кто это? Про кого он спрашивает? Я очень ценю свою голову, и для этого боя, видимо, нужна такая сумма, после которой я готов буду дальше быть тупым, как… Ладно, я сейчас лишнего наговорю. В общем, миллионов 20 долларов — и погнали. За эти деньги я не боюсь получить от него. Да и бесплатно не боюсь", заявил рэпер.

Стоит добавить, что ранее Шлеменко активно критиковал творчество рэпера. Тот же в свою очередь призывал запретить ММА. По его мнению, бойцы показывают плохой пример детям, которые потом могут начать бить сверстников на улицах.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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