"Не боюсь получить от него": Моргенштерн согласился на бой со звездой ММА за 20 миллионов долларов
Ранее артист раскритиковал смешанные единоборства из-за того, какой пример спортсмены "подают детям".
Фото © Instagram / morgen_shtern, © Getty Images / Rick Dodd / Icon Sportswire / Corbis / Icon Sportswire
Рэпер Моргенштерн заявил, что готов выйти на бой со звездой ММА Александром Шлеменко за 20 миллионов долларов. Об этом он заявил в эфире шоу "Вопрос ребром" на YouTube.
"За сколько я готов выйти на бой со Шлеменко? Кто это? Про кого он спрашивает? Я очень ценю свою голову, и для этого боя, видимо, нужна такая сумма, после которой я готов буду дальше быть тупым, как… Ладно, я сейчас лишнего наговорю. В общем, миллионов 20 долларов — и погнали. За эти деньги я не боюсь получить от него. Да и бесплатно не боюсь", — заявил рэпер.
Стоит добавить, что ранее Шлеменко активно критиковал творчество рэпера. Тот же в свою очередь призывал запретить ММА. По его мнению, бойцы показывают плохой пример детям, которые потом могут начать бить сверстников на улицах.
Комментариев: 0