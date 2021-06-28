"За сколько я готов выйти на бой со Шлеменко? Кто это? Про кого он спрашивает? Я очень ценю свою голову, и для этого боя, видимо, нужна такая сумма, после которой я готов буду дальше быть тупым, как… Ладно, я сейчас лишнего наговорю. В общем, миллионов 20 долларов — и погнали. За эти деньги я не боюсь получить от него. Да и бесплатно не боюсь", — заявил рэпер.