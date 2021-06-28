Основатель шоу-группы "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов умер от последствий ковида

В Москве в возрасте 76 лет умер основатель шоу-группы "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов. Причиной смерти стали последствия перенесённого коронавируса. Информацию о кончине Мамиконова Лайфу подтвердил его коллега Евгений Финадеев.

"Да, Георгий Мамиконов сегодня скончался. Он проходил лечение с сердцем, лежал в больнице. У него была аритмия... Любовь Михайловна (супруга Мамиконова. — Прим. Лайфа) сейчас с повышенным давлением и не может разговаривать", — рассказал он.

При этом, как уточнила ТАСС пресс-секретарь группы Вера Воронина, Георгий Мамиконов умер от последствий перенесённого коронавируса — не выдержало сердце. Шоумен находился в больнице с 11 июня.