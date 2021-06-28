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Основатель шоу-группы "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов умер от последствий ковида

Он создал коллектив в 1985 году, изначально он назывался "Сюрприз". До последних дней Мамиконов был бессменным руководителем, организатором и солистом группы.

28 июня, 12:51
<p>Фото © Агентство "Москва"</p>

Фото © Агентство "Москва"

В Москве в возрасте 76 лет умер основатель шоу-группы "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов. Причиной смерти стали последствия перенесённого коронавируса. Информацию о кончине Мамиконова Лайфу подтвердил его коллега Евгений Финадеев.

"Да, Георгий Мамиконов сегодня скончался. Он проходил лечение с сердцем, лежал в больнице. У него была аритмия... Любовь Михайловна (супруга Мамиконова. — Прим. Лайфа) сейчас с повышенным давлением и не может разговаривать", — рассказал он.

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При этом, как уточнила ТАСС пресс-секретарь группы Вера Воронина, Георгий Мамиконов умер от последствий перенесённого коронавируса — не выдержало сердце. Шоумен находился в больнице с 11 июня.

А ранее от ковида на 73-м году жизни умерла Наталья Попова — актриса театра и кино, заслуженная артистка России, известная по роли в фильме-сказке "Двенадцать месяцев".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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