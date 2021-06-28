Водители на крышах тонущих машин: Лайф снял последствия "суперливня", превратившего Москву в одно большое озеро
Сотрудникам кафе и пекарен пришлось спасать помещения от воды швабрами, а автомобилистам — искать спасение не внутри машин, а снаружи.
Последствия суперливня в Москве. Видео © LIFE
Днём 28 июня на Москву после недели очень жарких дней обрушился сильнейший проливной дождь с грозой, буквально моментально затруднив жизнь горожанам. Лайф показывает последствия стихии.
Многие вестибюли и переходы были наполнены людьми, которые ждали окончания ливня. А на улицах сильный ветер вырывал деревья, сбивал рекламные щиты и прочие ветхие конструкции. На улице Правды, например, с крыши ветром сдуло перекрытия, которые обрушились на стоящие автомобили. Сейчас оперативные службы ликвидируют последствия разрушения.
Обрушение крыши на улице Правды. Видео © Telegram-канал "Новости Москвы"
Сложнее всего пришлось автомобилистам, многие из которых застали стихию в дороге. Так, некоторые машины сломались из-за попадания воды, на дорогах образовались пробки, а кому-то из водителей пришлось спасаться на крыше.
Таксист спасается от потопа на крыше своей машины на улице Барклая. Видео © Соцсети
Трудности возникли у магазинов и кафе, вода в которые пришла потоками. Работникам пекарни на Октябрьском Поле пришлось выталкивать воду швабрами.
Работники пекарни спасают заведение от воды. Видео © LIFE
Пострадали и вокзалы. Так, на Савёловском в результате того, что электричество закоротило, получился невероятно эффектный, но опасный огненный шар.
Закоротившее электричество на Савёловском вокзале. Видео © Telegram-канал "Новости Москвы"
Затопленными оказались многие пешеходные переходы, лесопарки и дачные участки. Окончание непогоды хорошо отражает видео с улицы Вавилова, где трое мужчин толкают сломанный автомобиль такси по улице, превратившейся в реку.
Мужчины толкают сломанный автомобиль на улице Вавилова. Видео © LIFE
По данным комплекса городского хозяйства столицы, в некоторых районах выпало до 70% месячной нормы осадков. При этом прошедший ливень может быть не последним. Как Лайфу рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, дожди ещё ожидаются.
"Дожди, хоть и с коротким перерывом, но продолжатся. И к 21 часу количество выпавших осадков может быть больше", — сказала она.
Напомним, жителей Москвы предупредили о суперливне. По словам синоптиков, столица окажется в самом центре волнового и очень активного циклона. Кроме того, в городе ожидаются шквалистый ветер и град.
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