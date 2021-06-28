Последствия суперливня в Москве. Видео © LIFE

Днём 28 июня на Москву после недели очень жарких дней обрушился сильнейший проливной дождь с грозой, буквально моментально затруднив жизнь горожанам. Лайф показывает последствия стихии.

Многие вестибюли и переходы были наполнены людьми, которые ждали окончания ливня. А на улицах сильный ветер вырывал деревья, сбивал рекламные щиты и прочие ветхие конструкции. На улице Правды, например, с крыши ветром сдуло перекрытия, которые обрушились на стоящие автомобили. Сейчас оперативные службы ликвидируют последствия разрушения.

Обрушение крыши на улице Правды. Видео © Telegram-канал "Новости Москвы"

Сложнее всего пришлось автомобилистам, многие из которых застали стихию в дороге. Так, некоторые машины сломались из-за попадания воды, на дорогах образовались пробки, а кому-то из водителей пришлось спасаться на крыше.

Таксист спасается от потопа на крыше своей машины на улице Барклая. Видео © Соцсети

Трудности возникли у магазинов и кафе, вода в которые пришла потоками. Работникам пекарни на Октябрьском Поле пришлось выталкивать воду швабрами.

Работники пекарни спасают заведение от воды. Видео © LIFE

Пострадали и вокзалы. Так, на Савёловском в результате того, что электричество закоротило, получился невероятно эффектный, но опасный огненный шар.

Закоротившее электричество на Савёловском вокзале. Видео © Telegram-канал "Новости Москвы"

Затопленными оказались многие пешеходные переходы, лесопарки и дачные участки. Окончание непогоды хорошо отражает видео с улицы Вавилова, где трое мужчин толкают сломанный автомобиль такси по улице, превратившейся в реку.

Мужчины толкают сломанный автомобиль на улице Вавилова. Видео © LIFE

По данным комплекса городского хозяйства столицы, в некоторых районах выпало до 70% месячной нормы осадков. При этом прошедший ливень может быть не последним. Как Лайфу рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, дожди ещё ожидаются.

"Дожди, хоть и с коротким перерывом, но продолжатся. И к 21 часу количество выпавших осадков может быть больше", — сказала она.