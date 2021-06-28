Мурашко заявил об отсутствии в мире препарата, кардинально влияющего на течение ковида

До сих пор нельзя сказать о том, что ковид — это на 100 процентов управляемая инфекция, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, несмотря на наличие вакцин, в мире пока нет препарата, который бы кардинально влиял на течение заболевания.

"Появились уже вакцины в мире, но нет препарата, который кардинально влияет на течение коронавируса, по-прежнему. Есть препараты, которые на начальной стадии лучше влияют до средней степени тяжести, есть ряд других. Но тем не менее пока сказать, что это на 100% управляемая инфекция, тоже нет", — сказал он в эфире "Первого канала".