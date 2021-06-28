Мурашко заявил об отсутствии в мире препарата, кардинально влияющего на течение ковида
По словам главы Минздрава, некоторые лекарства на начальной стадии могут помочь избежать тяжёлых последствий.
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До сих пор нельзя сказать о том, что ковид — это на 100 процентов управляемая инфекция, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, несмотря на наличие вакцин, в мире пока нет препарата, который бы кардинально влиял на течение заболевания.
"Появились уже вакцины в мире, но нет препарата, который кардинально влияет на течение коронавируса, по-прежнему. Есть препараты, которые на начальной стадии лучше влияют до средней степени тяжести, есть ряд других. Но тем не менее пока сказать, что это на 100% управляемая инфекция, тоже нет", — сказал он в эфире "Первого канала".
А ранее Лайф писал, что Мурашко назвал процент привитых россиян, заболевших ковидом. Вакцина не является стопроцентной гарантией защиты от заражения, она формирует иммунитет, подчеркнул глава Минздрава. По его словам, определённое количество привившихся людей может всё равно заболеть ковидом, но в лёгкой форме.
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