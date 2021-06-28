Я молилась за Жанну в своё время и очень переживала за неё, теперь новый вирус и новые потери. Сколько выкосило стариков и молодых... Больно, слёзы, да, это всё есть!!!! Но Максим!!!! Она ведь так молода, и мы ведь все любим и помним ЕЁ, несмотря на то что временно завязала с шоу-бизнесом. <...> Нужно молиться и верить в то, что всё образуется и Бог поможет ей, ведь ей совсем рано туда...

toroyanvika161192