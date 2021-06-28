"Марина, милая, открывай глазки": Как находящуюся в коме МакSим поддерживают фанаты, для которых она целый мир
Вот уже который день поклонники 38-летней Марины Максимовой ловят каждую весточку о её состоянии. Певица, песни которой становились настоящим откровением для подростков, попала в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких, и с тех пор её состояние ухудшалось. Пользователи каждый день адресуют слова поддержки исполнительнице и надеются, что ещё не один раз смогут спеть вместе с ней на концерте любимые строки.
Поклонники пишут, что молятся за здоровье певицы Максим, и отмечают, что она обязательно должна поправиться. Ведь помимо большой аудитории у неё есть две маленькие дочки, которые ждут маму как никто.
Марина, милая, открывай глазки.🥺 Тебя ждут дочки, родители, друзья, поклонники, ты нам всем очень нужна.💞
Ты у нас сильная, ты обязательно справишься, других вариантов просто нет!!! Поправляйся и возвращайся к нам!!!🥺🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Помоги ей, БОЖЕ!
Борись, девочка. У тебя две маленькие крошки. Ты должна жить
Фото © VK / Марина Максимова / my_imagen
Многие выросли на песнях звезды с пронзительным голосом, и она стала им как родная.
Держись, МакSим, молю всех богов. Я выросла на твоих песнях, почти все знаю наизусть. Не оставляй нас
Каждый раз, заходя в раздел МакSим, мне страшно, что я могу прочесть про её смерть. Очень надеюсь на её скорейшее выздоровление! Её треки в любимых. Она самый душевный певец моего детства
Не верится, что это происходит с ней. 😢 С той самой Максим, которую в 2000-м заслушивала до дыр. 😢😢 Пусть Бог её хранит.❤️
Фото © Instagram / maksimartist / kozhevnikova_photo, VK / Марина Максимова
Пользователи отмечают, что такие звёзды очень нужны нашей эстраде.
Боже, рано ей ещё умирать, что за несправедливость. Марина, живи.😢😢😢
Здоровья! Редко такое пишу про актёров или певцов, но, Марина, поправляйся, тебя ждут
Несмотря на то что тесты на коронавирус у Максим оказались отрицательными, многие думают, что артистка страдает именно им. А некоторые невольно вспоминают судьбы трагически ушедших Юлии Началовой и Жанны Фриске.
Я молилась за Жанну в своё время и очень переживала за неё, теперь новый вирус и новые потери. Сколько выкосило стариков и молодых... Больно, слёзы, да, это всё есть!!!! Но Максим!!!! Она ведь так молода, и мы ведь все любим и помним ЕЁ, несмотря на то что временно завязала с шоу-бизнесом. <...> Нужно молиться и верить в то, что всё образуется и Бог поможет ей, ведь ей совсем рано туда...
Максимка моя... Как же все переживают за тебя. Ну такая девушка, добрейшая, сильная... Пусть ты поправишься. Господи! Не забирай её у нас!!!!
Фото © Instagram / maksimartist
Несмотря ни на что, фанаты верят в лучшее и надеются снова услышать со сцены нежный голос своей любимицы.
Марина, держись. Ещё столько раз должны спеть "Знаешь ли ты"
Господи, пусть выдержит и выздоровеет Мариночка.😢😢😢 Её дома все ждут. И мы очень ждём ♥️
Фото © Instagram / maksimartist / VK / Марина Максимова
Максим была больна, уже когда выступала в Казани 11 июня. Вскоре артистке стало хуже, и её поместили в клинику, где подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в медикаментозный сон. Накануне стало известно, что у певицы поражено уже 80% лёгких и её перевели на "искусственные лёгкие" — аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который самостоятельно насыщает кровь кислородом. Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, что если человека подключают к ЭКМО, значит, вероятность летального исхода очень велика. Однако менеджер Максим отметила, что не владеет такой информацией, и добавила, что не может обсуждать состояние артистки из-за медицинской тайны.
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