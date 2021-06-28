Мурашко: Летальных исходов впрямую при вакцинации в России не зафиксировано
По словам министра, после прививки у некоторых может наблюдаться боль в месте укола, небольшое повышение температуры и другие "минорные" симптомы.
Фото © Pixabay
В России не зафиксировано ни одного случая летального исхода, напрямую связанного с вакцинацией от CoViD-19. Об этом рассказал Михаил Мурашко в интервью Первому каналу.
"Летальных исходов впрямую при вакцинации сегодня у нас не зафиксировано", — сообщил глава Минздрава.
По словам министра, после прививки у некоторых наблюдается боль в месте укола, небольшое повышение температуры и другие "минорные" сглаженные симптомы. Мурашко уточнил также, что около трети вакцинированных ведут дневники самонаблюдения на портале госуслуг. Данные из них обрабатывают специалисты Минздрава, а случаи осложнений выносятся на обсуждение и разбор специальной комиссии.
Напомним, что за минувшие сутки в России выявили 21 650 новых случаев заражения коронавирусом. Число заразившихся за всё время достигло 5 472 941. По количеству новых случаев ковида лидирует Москва с 7246 пациентами. Далее следуют Московская область — 2722 и Санкт-Петербург — 1335 новых случаев.
Комментариев: 0