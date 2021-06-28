Мурашко: Летальных исходов впрямую при вакцинации в России не зафиксировано

В России не зафиксировано ни одного случая летального исхода, напрямую связанного с вакцинацией от CoViD-19. Об этом рассказал Михаил Мурашко в интервью Первому каналу.

"Летальных исходов впрямую при вакцинации сегодня у нас не зафиксировано", — сообщил глава Минздрава.

По словам министра, после прививки у некоторых наблюдается боль в месте укола, небольшое повышение температуры и другие "минорные" сглаженные симптомы. Мурашко уточнил также, что около трети вакцинированных ведут дневники самонаблюдения на портале госуслуг. Данные из них обрабатывают специалисты Минздрава, а случаи осложнений выносятся на обсуждение и разбор специальной комиссии.