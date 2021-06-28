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Мурашко: Летальных исходов впрямую при вакцинации в России не зафиксировано

По словам министра, после прививки у некоторых может наблюдаться боль в месте укола, небольшое повышение температуры и другие "минорные" симптомы.

28 июня, 15:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России не зафиксировано ни одного случая летального исхода, напрямую связанного с вакцинацией от CoViD-19. Об этом рассказал Михаил Мурашко в интервью Первому каналу.

"Летальных исходов впрямую при вакцинации сегодня у нас не зафиксировано", — сообщил глава Минздрава.

По словам министра, после прививки у некоторых наблюдается боль в месте укола, небольшое повышение температуры и другие "минорные" сглаженные симптомы. Мурашко уточнил также, что около трети вакцинированных ведут дневники самонаблюдения на портале госуслуг. Данные из них обрабатывают специалисты Минздрава, а случаи осложнений выносятся на обсуждение и разбор специальной комиссии.

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Напомним, что за минувшие сутки в России выявили 21 650 новых случаев заражения коронавирусом. Число заразившихся за всё время достигло 5 472 941. По количеству новых случаев ковида лидирует Москва с 7246 пациентами. Далее следуют Московская область — 2722 и Санкт-Петербург — 1335 новых случаев.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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