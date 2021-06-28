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Бывший футболист сборной России Новосельцев покинул "Сочи"

В минувшем сезоне защитник помог клубу занять пятое место в чемпионате России и впервые в истории пробиться в еврокубки.

28 июня, 15:28
<p>Фото © РПЛ</p>

Фото © РПЛ

Защитник "Сочи" Иван Новосельцев покинул команду. Об этом сообщается на сайте клуба РПЛ.

У 29-летнего футболиста закончился контракт с "Сочи", и стороны решили не продлевать соглашение.

"Футболист стал игроком бело-синих летом 2019 года. За два сезона Новосельцев провёл 35 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Благодарим Ваню за проделанную работу и желаем успехов на новом месте!" — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

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Ранее Новосельцев также выступал за московское "Торпедо", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал" и махачкалинский "Анжи". В прошлом сезоне он помог "Сочи" занять пятое место в чемпионате России и впервые в истории пробиться в еврокубки. В конце июля клуб стартует в квалификации Лиги конференций.

С 2015 по 2016 год защитник играл за сборную России. В составе национальной команды он провёл пять матчей.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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