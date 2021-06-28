Бывший футболист сборной России Новосельцев покинул "Сочи"

Защитник "Сочи" Иван Новосельцев покинул команду. Об этом сообщается на сайте клуба РПЛ.

У 29-летнего футболиста закончился контракт с "Сочи", и стороны решили не продлевать соглашение.

"Футболист стал игроком бело-синих летом 2019 года. За два сезона Новосельцев провёл 35 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Благодарим Ваню за проделанную работу и желаем успехов на новом месте!" — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Ранее Новосельцев также выступал за московское "Торпедо", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал" и махачкалинский "Анжи". В прошлом сезоне он помог "Сочи" занять пятое место в чемпионате России и впервые в истории пробиться в еврокубки. В конце июля клуб стартует в квалификации Лиги конференций.