Путин ужесточил правила выдачи лицензий на оружие

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих правила выдачи лицензий на оружие. Документ опубликован в понедельник на сайте правовой информации. В частности, возраст приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия для самообороны повышается с 18 лет до 21 года. Есть исключения: например, у представителей коренных малочисленных народов, профессиональных охотников и работников частных охранных организаций. Кроме того, приобрести гладкоствольное или нарезное длинноствольное охотничье оружие для занятий спортом также можно будет, не дожидаясь 21 года.

Кроме того, закон вводит новые основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Ранее в перечень таких оснований входила, например, непогашенная судимость за умышленное или за тяжкое и особо тяжкое преступления. Теперь лицензии не будут выдаваться и россиянам с двумя и более погашенными судимостями. Не выдадут разрешение и пойманным за рулём в нетрезвом виде.

Отдельным документом вводятся штрафы за уклонение от контроля за оборотом гражданского оружия. Так, невыполнение требования сотрудника Росгвардии или воспрепятствование его деятельности в этой сфере повлечёт штраф для граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с возможной конфискацией оружия и патронов. Для должностного лица штраф составит до 50 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц составит до 500 тысяч рублей, либо их деятельность будет приостановлена на срок до 30 суток.

Кроме того, запрещается хранение списанного оружия без уведомления об этом Росгвардии. Также владельцы оружия будут обязаны сообщать, если потеряют его или если оружие будет похищено.