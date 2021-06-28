Российские оружейники предупредили о миллиардных потерях из-за ужесточения закона
По их мнению, отрасль понесёт убытки из-за снижения продаж на патроны, аксессуары и тюнинговые комплекты.
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Союз оружейников России оценил потери в случае принятия поправок, которые предусматривают повышение возраста приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 лет до 21 года.
По оценке представителей отрасли, ужесточение закона "Об оружии" лишит их пяти миллиардов рублей прибыли в год за счёт сокращения продажи патронов, аксессуаров и тюнинговых комплектов. Такое мнение в беседе с РБК высказал исполнительный директор союза Владимир Жихарев. По его словам, 75 процентов оружейных магазинов окажутся на грани закрытия в течение полугода.
Советник гендиректора одного из крупнейших производителей стрелкового оружия, предприятия "Молот-оружие", Василий Нагаев также рассказал РБК, что почти 80 процентов всей выпускаемой продукции попадают под ограничения. Он считает, что сокращение рынка на 10–15 процентов станет для компаний препятствием выплачивать зарплаты и налоги, а также приобретать материалы.
Об ужесточении контроля за оборотом оружия в стране заговорили после резонансного случая, когда в гимназии № 175 в Казани 11 мая произошла стрельба. Виновником её стал 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев. Он открыл огонь по людям практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от нападавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети".
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