Российские оружейники предупредили о миллиардных потерях из-за ужесточения закона

Союз оружейников России оценил потери в случае принятия поправок, которые предусматривают повышение возраста приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 лет до 21 года.

По оценке представителей отрасли, ужесточение закона "Об оружии" лишит их пяти миллиардов рублей прибыли в год за счёт сокращения продажи патронов, аксессуаров и тюнинговых комплектов. Такое мнение в беседе с РБК высказал исполнительный директор союза Владимир Жихарев. По его словам, 75 процентов оружейных магазинов окажутся на грани закрытия в течение полугода.

Советник гендиректора одного из крупнейших производителей стрелкового оружия, предприятия "Молот-оружие", Василий Нагаев также рассказал РБК, что почти 80 процентов всей выпускаемой продукции попадают под ограничения. Он считает, что сокращение рынка на 10–15 процентов станет для компаний препятствием выплачивать зарплаты и налоги, а также приобретать материалы.