В Чехии потребовали от России 25,5 млн евро компенсации за взрывы во Врбетице
Нота с соответствующим заявлением была вручена российскому послу Александру Змеевскому.
Врбетице. Фото © policie.cz
Власти Чехии потребовали от России 650 миллионов крон (примерно 25,5 млн евро) компенсации за взрывы, случившиеся на оружейных складах в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает газета Mlada fronta Dnes.
Согласно её данным, заместитель главы МИД республики Мартин Смолек передал ноту российскому послу Александру Змеевскому, в которой содержится соответствующее требование. Кроме того, замглавы сообщил послу о том, что решение Москвы включить Чехию в список недружественных стран является нарушением международного права, и призвал пересмотреть его.
Как сообщал Лайф, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. По версии чешской стороны, российские спецслужбы якобы могут быть причастны к происшествию во Врбетице. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.
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