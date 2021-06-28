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В Чехии потребовали от России 25,5 млн евро компенсации за взрывы во Врбетице

Нота с соответствующим заявлением была вручена российскому послу Александру Змеевскому.

28 июня, 15:22
<p>Врбетице. Фото © <a href="https://www.policie.cz/imgBrowser.aspx?docid=22217936&imgid=22217926&cpi=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">policie.cz</a></p>

Врбетице. Фото © policie.cz

Власти Чехии потребовали от России 650 миллионов крон (примерно 25,5 млн евро) компенсации за взрывы, случившиеся на оружейных складах в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает газета Mlada fronta Dnes.

Согласно её данным, заместитель главы МИД республики Мартин Смолек передал ноту российскому послу Александру Змеевскому, в которой содержится соответствующее требование. Кроме того, замглавы сообщил послу о том, что решение Москвы включить Чехию в список недружественных стран является нарушением международного права, и призвал пересмотреть его.

Захарова процитировала Крылова, комментируя заявления властей Чехии по инциденту во Врбетице

Захарова процитировала Крылова, комментируя заявления властей Чехии по инциденту во Врбетице

Как сообщал Лайф, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. По версии чешской стороны, российские спецслужбы якобы могут быть причастны к происшествию во Врбетице. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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