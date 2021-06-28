В Чехии потребовали от России 25,5 млн евро компенсации за взрывы во Врбетице

Власти Чехии потребовали от России 650 миллионов крон (примерно 25,5 млн евро) компенсации за взрывы, случившиеся на оружейных складах в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает газета Mlada fronta Dnes.

Согласно её данным, заместитель главы МИД республики Мартин Смолек передал ноту российскому послу Александру Змеевскому, в которой содержится соответствующее требование. Кроме того, замглавы сообщил послу о том, что решение Москвы включить Чехию в список недружественных стран является нарушением международного права, и призвал пересмотреть его.