Путин подписал закон о запрете на участие в работе нежелательных НПО за границей
Росфинмониторинг будет отслеживать все денежные переводы из стран, список которых будет определён по согласованию с ЦБ.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий россиянам и российским организациям участвовать в деятельности нежелательных неправительственных организаций (НПО) за рубежом.
Чтобы пресекать такое участие, Росфинмониторинг будет отслеживать все денежные переводы из стран, список которых будет определён по согласованию с ЦБ.
В документе также вводится ещё один критерий, по которому иностранная организация может быть признана в России нежелательной: если она выступает посредником при операциях с деньгами и имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций "в целях осуществления деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства".
А в конце июня в России признали нежелательной деятельность неправительственной организации Bard College. Этот частный колледж сотрудничает с Центральным европейским университетом, который поддерживает фонд Джорджа Сороса, кроме того, там преподаёт сын финансиста Александр Сорос. По данным Генпрокуратуры, деятельность Bard College "угрожает основам конституционного строя и безопасности" нашей страны.
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