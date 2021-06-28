Путин подписал закон о запрете на участие в работе нежелательных НПО за границей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий россиянам и российским организациям участвовать в деятельности нежелательных неправительственных организаций (НПО) за рубежом.

Чтобы пресекать такое участие, Росфинмониторинг будет отслеживать все денежные переводы из стран, список которых будет определён по согласованию с ЦБ.

В документе также вводится ещё один критерий, по которому иностранная организация может быть признана в России нежелательной: если она выступает посредником при операциях с деньгами и имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций "в целях осуществления деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства".