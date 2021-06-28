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Путин подписал закон о запрете на участие в работе нежелательных НПО за границей

Росфинмониторинг будет отслеживать все денежные переводы из стран, список которых будет определён по согласованию с ЦБ.

28 июня, 15:13
<p>Фото © kremlin.ru</p>

Фото © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий россиянам и российским организациям участвовать в деятельности нежелательных неправительственных организаций (НПО) за рубежом.

Чтобы пресекать такое участие, Росфинмониторинг будет отслеживать все денежные переводы из стран, список которых будет определён по согласованию с ЦБ.

В документе также вводится ещё один критерий, по которому иностранная организация может быть признана в России нежелательной: если она выступает посредником при операциях с деньгами и имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций "в целях осуществления деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства".

Три немецкие НПО признали нежелательными в России

Три немецкие НПО признали нежелательными в России

А в конце июня в России признали нежелательной деятельность неправительственной организации Bard College. Этот частный колледж сотрудничает с Центральным европейским университетом, который поддерживает фонд Джорджа Сороса, кроме того, там преподаёт сын финансиста Александр Сорос. По данным Генпрокуратуры, деятельность Bard College "угрожает основам конституционного строя и безопасности" нашей страны.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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