В России признали нежелательной американскую НПО Bard College, сотрудничающую с Соросом
По данным надзорного ведомства, организация с западными корнями "угрожает основам конституционного строя и безопасности" нашей страны.
Фото © ТАСС/Михаил Почуев
Деятельность неправительственной организации Bard College признана нежелательной на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. По данным надзорного ведомства, деятельность указанной НПО "угрожает основам конституционного строя и безопасности" нашей страны.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности образовательной иностранной неправительственной организации "Бард колледж" (Bard College), США", — сказано в сообщении пресс-службы.
Bard College — частный университет, который располагается в штате Нью-Йорк. На сайте вуза, основанного в марте 1860 года, говорится, что он "стремится пробудить любопытство, любовь к учебе, идеализм и приверженность связи между высшим образованием и гражданским участием".
Организация сотрудничает с Центральным европейским университетом, который поддерживает фонд Джорджа Сороса. В самом Bard College преподаёт сын финансиста Александр Сорос. В прошлом году фонд Сороса-старшего выделил этому колледжу более $100 млн.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательными ещё три НПО немецкого происхождения. Речь идёт о таких организациях, как Forum Russischsprachiger Europaer e.V. (Форум русскоязычных европейцев), Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH (Центр либеральной современности) и Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен"). Таким образом, на сегодняшний день в реестре нежелательных значится 34 организации: 20 из США, четыре из Германии, три из Великобритании, две из Чехии и по одной из Румынии, Литвы, Канады, Бельгии и Франции.
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