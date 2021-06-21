В России признали нежелательной американскую НПО Bard College, сотрудничающую с Соросом

Деятельность неправительственной организации Bard College признана нежелательной на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. По данным надзорного ведомства, деятельность указанной НПО "угрожает основам конституционного строя и безопасности" нашей страны.



"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности образовательной иностранной неправительственной организации "Бард колледж" (Bard College), США", — сказано в сообщении пресс-службы.

Bard College — частный университет, который располагается в штате Нью-Йорк. На сайте вуза, основанного в марте 1860 года, говорится, что он "стремится пробудить любопытство, любовь к учебе, идеализм и приверженность связи между высшим образованием и гражданским участием".

Организация сотрудничает с Центральным европейским университетом, который поддерживает фонд Джорджа Сороса. В самом Bard College преподаёт сын финансиста Александр Сорос. В прошлом году фонд Сороса-старшего выделил этому колледжу более $100 млн.