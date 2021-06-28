Суд не стал арестовывать гражданина Китая по делу о торговле "суррогатными" младенцами

По словам адвоката Лю Цзюна, один из найденных в 2020 году в квартире на Аргуновской улице в Москве малышей оказался сыном гражданина КНР и его жены, которые не могли иметь детей и решили воспользоваться программой суррогатного материнства. Лю Цзюн с супругой оформили свидетельство о рождении ребёнка, но через некоторое время уехали в Китай из-за пандемии, а их сын остался в детском доме, так как вывезти его не разрешали сотрудники СК, расследовавшие дело. Недавно Лю Цзюн приехал в Москву, подал иск в суд с требованием вернуть ему сына. Иск был удовлетворён, и ему вернули ребёнка. После этого иностранец был задержан и отправлен в ИВС.