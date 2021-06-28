Суд не стал арестовывать гражданина Китая по делу о торговле "суррогатными" младенцами
Срок задержания Лю Цзюна продлён для предоставления сторонами доказательств в обоснование их позиции.
Суд не стал арестовывать гражданина Китая по делу о торговле "суррогатными" младенцами. Видео © LIFE
Пресненский районный суд Москвы отклонил ходатайство СК о заключении под стражу гражданина Китая Лю Цзюна по делу о торговле "суррогатными" младенцами.
"Отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лю Цзюна, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ", — сообщили в пресс-службе суда и уточнили, что срок задержания продлён для предоставления сторонами доказательств в обоснование их позиции.
По словам адвоката Лю Цзюна, один из найденных в 2020 году в квартире на Аргуновской улице в Москве малышей оказался сыном гражданина КНР и его жены, которые не могли иметь детей и решили воспользоваться программой суррогатного материнства. Лю Цзюн с супругой оформили свидетельство о рождении ребёнка, но через некоторое время уехали в Китай из-за пандемии, а их сын остался в детском доме, так как вывезти его не разрешали сотрудники СК, расследовавшие дело. Недавно Лю Цзюн приехал в Москву, подал иск в суд с требованием вернуть ему сына. Иск был удовлетворён, и ему вернули ребёнка. После этого иностранец был задержан и отправлен в ИВС.
Напомним, 23 июня 2020 года в квартире на северо-востоке Москвы было найдено пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев. С ними находились две гражданки Китая. Младенцы оказались рождены от суррогатных матерей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Торговля людьми". В ходе расследования задержано восемь человек.
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