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В столовой Госдумы не будут вводить QR-коды

Однако не исключено, что в случае ужесточения ограничений в столице режим посещения буфета изменится.

28 июня, 14:54
<p>Фото © Государственная дума</p>

Фото © Государственная дума

В столовой Госдумы не будут вводить QR-коды, так как "бесковидный" режим в Москве касается кафе и ресторанов, куда приходят люди с улицы. Об этом пресс-секретарь Управделами Президента РФ Елена Крылова заявила Лайфу.

"Наш комбинат питания "Кремлёвский" работает на охраняемых объектах: Старая площадь (помещения Администрации Президента. — Прим. Лайфа), Совет Федерации, Госдума. Туда не приходят люди с улицы. Там питаются только сотрудники этих ведомств", — объяснила собеседница Лайфа.

Также пресс-секретарь отметила, что если в будущем будут введены ограничения для сотрудников, то режим посещения кафе и столовых на территории объектов изменится согласно новым требованиям.

В 12 ресторанах McDonald's в Москве начнут тестировать QR-коды

В 12 ресторанах McDonald's в Москве начнут тестировать QR-коды

Напомним, все рестораны Москвы перешли на "бесковидный" режим работы, посетить их могут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно только с помощью специального QR-кода. К 28 июня почти 2,5 миллиона человек получили QR-коды для посещения кафе и ресторанов.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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