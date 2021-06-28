Однако не исключено, что в случае ужесточения ограничений в столице режим посещения буфета изменится.

В столовой Госдумы не будут вводить QR-коды, так как "бесковидный" режим в Москве касается кафе и ресторанов, куда приходят люди с улицы. Об этом пресс-секретарь Управделами Президента РФ Елена Крылова заявила Лайфу.

"Наш комбинат питания "Кремлёвский" работает на охраняемых объектах: Старая площадь (помещения Администрации Президента. — Прим. Лайфа), Совет Федерации, Госдума. Туда не приходят люди с улицы. Там питаются только сотрудники этих ведомств", — объяснила собеседница Лайфа.