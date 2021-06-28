Белоруссия в ответ на санкции ЕС покинула европейскую инициативу "Восточное партнёрство"
Также республика запретила въезд представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, содействовавшим введению ограничений.
Фото © МИД Белоруссии
В ответ на санкции Евросоюза Белоруссия приостановила своё участие в инициативе "Восточное партнёрство". Об этом объявили послу ЕС Дирку Шубелю, который был вызван в МИД республики.
"Дипломату доведена информация о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Белоруссии и наносящие прямой ущерб её экономике и гражданам", — сказано в заявлении.
Кроме того, Минск отозвал своего постпреда при ЕС Александра Михневича и рекомендовал Шубелю выехать в Брюссель для консультаций. Также страна начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС и запрещает въезд представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, содействовавшим введению ограничений. Помимо этого, белорусская сторона продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера.
Напомним, 24 июня Евросоюз ввёл секторальные санкции против Белоруссии. Они подразумевают запрет на торговлю калийными удобрениями, нефтепродуктами, табачными изделиями и сырьём для них, а также иные ограничения.
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